Amazfit annuncia l’avvio della distribuzione di un nuovo importante aggiornamento software per uno dei suoi modelli più recenti: si tratta di Amazfit Balance, che accoglie in queste ore l’ampliamento del supporto all’assistente Zepp Flow e diverse altre novità. Andiamo insieme a scoprirle tutte più da vicino.

Amazfit Balance si aggiorna: Zepp Flow arriva in Italia

Lo scorso febbraio Amazfit Balance ha ricevuto un aggiornamento che ha portato l’assistente Zepp Flow: si tratta di uno strumento di conversazione intelligente, secondo l’azienda in grado di rivoluzionare l’esperienza d’uso dello smartwatch dato che permette all’utente di interagire con il dispositivo utilizzando un linguaggio naturale per controllare varie funzioni; attraverso questo nuovo assistente è possibile ad esempio controllare i dati sulla salute, avviare un allenamento, controllare la riproduzione multimediale, modificare alcuni aspetti del sistema e avviare applicazioni specifiche.

Purtroppo la novità era accessibile soltanto agli utenti statunitensi e canadesi, perlomeno fino ad ora: grazie al nuovo aggiornamento in distribuzione in queste ore (3.19.6.5), l’assistente Zepp Flow è disponibile su Amazfit Balance anche in Germania (e quindi in tedesco), India e Singapore. Secondo le parole dell’azienda, presto sarebbe stato aggiunto il supporto all’italiano, al francese e allo spagnolo, ma in realtà la funzione ha già fatto capolino in Italia. Come potete vedere, Zepp Flow ha già iniziato a mostrarsi in italiano, ed è in grado di comprendere e rispondere nella nostra lingua.

Le novità dell’aggiornamento non sono finite qui: finora, Zeep Coach supportava le corse di 5 o 10 chilometri, ma ora è stato introdotto il supporto per la mezza maratona e per la maratona (rispettivamente da poco più di 21 e 42 chilometri), con miglioramenti pensati per aiutare a gestire i progressi in modo più efficace ed equilibrato. La funzione HRV (Hearth Rate Variability) misura la variazione negli intervalli di tempo tra i battiti cardiaci, e può essere utilizzata per monitorare lo stato di recupero del corpo, il livello di stress e il recupero post-esercizio o allenamento; la nuova funzionalità è pensata per il sonno, e visualizza una registrazione completa dei dati HRV della notte precedente, consentendo agli utenti di affrontare al meglio la giornata. Per aiutare a comprendere meglio l’ambiente circostante durante gli allenamenti, le mappe offline possono ora dare informazioni aggiuntive, come i nomi delle strade.

Tra le altre novità dell’aggiornamento per Amazfit Balance possiamo citare l’arrivo di nuove modalità sportive (sassismo e arrampicata su roccia indoor), del tracciamento della misurazione di potenza durante la corsa e della navigazione dei sentieri con supporto per le mappe durante snowboard e sci.

Come aggiornare Amazfit Balance

Controllare l’arrivo di aggiornamenti per Amazfit Balance è semplice: non dovete fare altro che aprire l’app Zepp dallo smartphone collegato allo smartwatch, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo in questione, scorrere fino in basso e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema“.