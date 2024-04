Nothing Phone (2a) è arrivato sul mercato da poche settimane, dando prova di come il brand co-fondato da Carl Pei sappia destreggiarsi alla grande nell’affollata fascia media del mercato, ma adesso emergono interessanti indiscrezioni su nuove colorazioni esclusive — una delle quali dovrebbe addirittura debuttare tra meno di 48 ore — che dovrebbero arricchire ulteriormente la proposta di Nothing.

Nothing Phone (2a) in una nuova colorazione, altre in arrivo

Nothing Phone (2a) è uno smartphone impossibile da confondere coi concorrenti per via di un design che ripropone i tratti distintivi del fratello maggiore Nothing Phone (2) e del modello di prima generazione, vale a dire la cover posteriore trasparente e i LED che compongono la nota interfaccia Glyph (qui in versione ridotta). Al momento del lancio, il produttore ha previsto soltanto le tre colorazioni Black, Milk e White, tuttavia tra non molto potrebbe andare incontro alle richieste di quanti chiedevano a gran voce il lancio di colorazioni più vivaci.

Non stiamo parlando della versione disegnata in collaborazione con la community, bensì di una nuova colorazione blu, che tuttavia difficilmente vedremo dalle nostre parti: stando a quanto riportato su X da @Technerd_9, la variante inedita di Nothing Phone (2a) dovrebbe essere ufficializzata il 29 aprile, ma dovrebbe essere riservata al solo mercato indiano (tramite Flipkart).

Partendo dai dettagli visibili nell’immagine riportata, il team di Ithome ha provato ad immaginare l’aspetto di questo nuovo Nothing Phone (2a) blu nella sua interezza. Date un’occhiata qui sotto.

Prendendo spunto dalle ultime indiscrezioni, lo stesso Technerd ha poi fatto il punto della situazione sulle colorazioni di Nothing Phone (2a), elencando quelle disponibili, quelle che lo saranno e quelle che potrebbero arrivare a breve: accanto alle già menzionate Black, Milk e White, troviamo: la versione Neon disegnata dalla community e attesa al debutto più avanti, quella blu che dovrebbe arrivare solo in India tra poche ore e un’interessante variante rossa che a suo dire potrebbe arrivare prossimamente.

Naturalmente, al netto della versione disegnata con la collaborazione dell’attiva community di Nothing, le altre sono pure e semplici indiscrezioni in attesa di conferme o smentite da parte del produttore cinese.

Come si può facilmente intuire, gli unici cambiamenti sarebbbero di natura estetica, senza impatto alcuno sulla dotazione tecnica del dispositivo, che ricordiamo essere composta come segue (per maggiori dettagli, fate riferimento alla scheda tecnica completa):