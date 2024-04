Quando si parla di operatori telefonici spesso e volentieri si parla di aumenti, diversi attori del settore (fortunatamente non tutti) sono infatti soliti rivedere al rialzo il prezzo delle proprie offerte tariffarie. Vodafone non fa accezione per quel che riguarda le rimodulazioni, di recente per esempio abbiamo visto come l’operatore abbia annunciato l’aumento del costo dell’opzione Rete Sicura e il costo di alcune offerte.

Anche oggi dunque parliamo di aumenti, visto che Vodafone ha alzato il costo di attivazione di due offerte tariffarie: Infinito e Infinito Black.

Vodafone porta il costo di attivazione delle offerte Infinito a 9,99 euro

Le offerte vodafone Infinito sono appositamente pensate per quegli utenti che non vogliono limiti o soglie, Infinito e Infinito Black offrono infatti minuti, SMS e Giga illimitati fino in 5G. In precedenza il costo di attivazione delle offerte in questione era di 6,99 euro con addebito insieme al prezzo del primo mese anticipato: dalla giornata di ieri 14 aprile Vodafone ha alzato il costo di attivazione a 9,99 euro.

Le caratteristiche delle offerte oggetto dell’aumento non hanno subito modifiche, vi riportiamo di seguito i dettagli:

-> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati in 5G con velocità fino a 10 Mbps, al costo di 24,99 euro al mese con metodo di pagamento Smart Pay, ovvero conto corrente, carta di credito e carte conto prepagate (è disponibile anche l’opzione che prevede l’accredito su credito residuo ad un prezzo mensile di 36,99 euro). L’offerta include 1 Giga e 200 minuti per il roaming Extra UE in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Tailandia, Turchia, USA. Vodafone Infinito Black -> minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati in 5G alla massima velocità disponibile, al costo di 39,99 euro al mese con metodo di pagamento Smart Pay, ovvero conto corrente, carta di credito e carte conto prepagate (è disponibile anche l’opzione che prevede l’accredito su credito residuo ad un prezzo mensile di 59,99 euro). L’offerta include 5 Giga e 500 minuti per il roaming Extra UE in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Svizzera, Tailandia, Turchia, USA.

Entrambe le offerte poi vantano minuti illimitati inclusi verso numeri fissi e mobili dei seguenti Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guadalupe, Ungheria, Islanda, Irlanda, Isola di Man, Regno Unito, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, La Riunione, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Infine segnaliamo per completezza che, sempre dalla giornata di ieri, Vodafone ha aumentato il costo di attivazione anche delle offerte Red Pro, Red Max, Red Max Under 25 e Red Max Under 18.