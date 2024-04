Il team di Telegram ha recentemente pubblicato un lungo post sul proprio blog per annunciare le oltre 15 novità parte dell’aggiornamento mensile di aprile 2024.

Tutte le novità coinvolgono la versione mobile della popolare app di messaggistica (sia per Android che per iOS), il client Web e l’app desktop, mentre alcune sono esclusive per gli abbonati a Telegram Premium. Scopriamo tutti i dettagli.

Telegram: arriva l’aggiornamento di aprile 2024

Come di consueto, il team di Telegram ha recentemente pubblicato il solito post sul proprio blog per annunciare le novità (già disponibili) relative all’aggiornamento di aprile 2024 per la piattaforma (che seguono l’annuncio dell’editor degli stickers, giunto a metà del mese).

Oltre ad annunciare queste novità (più di 15), la popolare app di messaggistica, eterna rivale di WhatsApp, ha anche colto l’occasione per sottolineare che Telegram continua a essere una delle app più usate e scaricate al mondo e che il numero di utenti attivi mensilmente ha superato quota 900 milioni.

Novità disponibili per tutti

Di seguito andremo a discutere tutte le novità (la maggior parte di quelle annunciate) che sono già disponibili per tutti gli utenti Telegram.

Canali consigliati

Nell’interfaccia di ricerca (a cui si accede tramite l’icona della lente d’ingrandimento su Android o tramite la barra di ricerca a comparsa su iOS) è stata aggiunta la nuova scheda “Canali”. Questa lista mostra sia i canali seguiti dall’utente (sezione “Canali di cui fai parte”) che una lista di canali consigliati (sezione “Canali simili”) che trattano argomenti simili a quelli trattati dai canali già seguiti dall’utente.

C’è la nuova sezione “My profile”

La novità forse più grossa dell’aggiornamento di aprile di Telegram è rappresentata dalla sezione My Profile che fornisce agli utenti la possibilità di visualizzare una sorta di anteprima di come il proprio profilo appare agli altri utenti e di apportare modifiche alle varie informazioni. La nuova sezione, che mostra storie attive e post archiviati, consente inoltre di fissare un massimo di 3 storie.

Compleanni

Gli utenti possono anche decidere di aggiungere la propria data di nascita al profilo. Chiunque visiterà il profilo di un utente nel giorno del suo compleanno (e questo evento verrà messo in mostra da un banner nella lista delle chat) sarà accolto da un’animazione festosa.

Il team di Telegram sottolinea che la data di nascita è visibile, per impostazione predefinita, ai soli contatti ma può essere mostrata a tutti o a un determinato gruppo di utenti tramite le impostazioni sulla privacy dell’app (al percorso “Impostazioni > Privacy e sicurezza > Data di nascita”).

Canali personali sul proprio profilo

Gli utenti che posseggono un canale possono ora decidere di aggiungerlo alla pagina del profilo personale: questo verrà mostrato (con un’anteprima dettagliata dell’ultimo post) sopra la biografia dell’utente e sarà accessibile tramite un singolo tap.

Username collezionabili sul profilo

Da tempo su Telegram sono disponibili gli username collezionabili, dei veri e propri NFT acquistabili e ri-vendibili dagli utenti (tramite la piattaforma Fragment) che possono essere collegati dagli utenti ai loro account o ai loro canali.

Con l’aggiornamento di aprile, questi possono essere elencati nella pagina del profilo; inoltre, quando un altro utente effettua un tap su uno degli username collezionabili di un altro utente, avrà accesso a informazioni aggiuntive (quando è stato acquistato e per quanto tempo è stato acquistato).

Condivisione della posizione senza limiti di tempo

Un’altra novità interessante è rappresentata dalla possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale senza limiti di tempo, sia con singoli utenti che con intere chat di gruppo.

Quando si prova a condividere la posizione in tempo reale, infatti, è ora disponibile la nuova opzione “Fino alla disattivazione” (manuale da parte dell’utente) che si aggiunge alle già presenti “per 15 minuti”, “per 1 ora” e “per 8 ore”.

Impostazioni di notifica per le reazioni

Alle impostazioni di notifica, è stata aggiunta la nuova sezione specifica per le notifiche relative alle reazioni (al percorso “Impostazioni > Notifiche e suoni > Reazioni”).

Gli utenti potranno ora scegliere di disattivare o limitare le reazioni lasciate da altri utenti ai messaggi o alle loro storie (per impostazione predefinita, entrambe le voci sono impostate su “Dai miei contatti”).

Foto del profilo nei messaggi inoltrati

Un’altra piccola novità riguarda i messaggi inoltrati: con il nuovo aggiornamento, viene mostrata anche la foto del profilo dell’utente da cui questi sono stati inoltrati, in modo da rendere più facile leggere le conversazioni.

Questa funzionalità può essere limitata dalle impostazioni della privacy: in quel caso, la foto dell’utente che ha limitato la funzionalità non verrà mostrata (è comunque possibile impostare una foto pubblica diversa da quella che viene mostrata agli utenti conosciuti al percorso “Impostazioni > Privacy e sicurezza > Foto del profilo”).

Novità per i gruppi e gli amministratori dei gruppi e dei canali

Moderazione di massa

Gli amministratori dei gruppi possono ora compiere più operazioni di moderazione contemporaneamente: basterà selezionare alcuni messaggi e, da a un nuovo menu con pulsanti individuali per ogni utente coinvolto, selezionare le azioni scelte.

Azioni recenti migliorate

Le azioni recenti all’interno dei gruppi diventano più compatte: le azioni simili effettuate dallo stesso amministratore vengono raggruppate insieme (e viene mostrato un pulsante “mostra tutto” per visualizzare tutte le azioni compiute).

Gestione delle reazioni per i canali

Per quanto concerne i canali, gli amministratori ora possono scegliere un numero massimo di tipi di reazioni (da 1 a 11) che possono essere lasciate a ogni post.

Possibilità di passare al topic successivo su un gruppo

C’è anche una novità che coinvolge quei gruppi che hanno la funzionalità Topic attiva: adesso, facendo uno swipe verso l’alto in fondo alla chat, l’utente passerà al successivo topic non letto.

Apertura rapida dei siti Web su Telegram Desktop

C’è spazio per una novità relativa alla versione desktop di Telegram che guadagna un browser internom, supportando l’apertura rapida dei siti Web senza la necessità di uscire dall’app e aprire un browser Web installato sul computer.

Novità riservate agli abbonati a Telegram Premium

In questa sezione, invece, andremo a discutere quelle novità (appena tre) che sono disponibili esclusivamente per gli abbonati a Telegram Premium (o a Telegram Business).

Emoji animate nei sondaggi

La prima novità dedicata agli abbonati Premium è la possibilità di includere emoji animate e personalizzate nelle opzioni dei sondaggi.

Possibilità di mostrare le inserzioni nei canali

Per impostazione predefinita, con l’abbonamento a Telegram Premium vengono nascoste le inserzioni presenti nei canali.

Con l’aggiornamento di aprile, il team di sviluppo ha dato agli abbonati la possibilità di scegliere agli utenti se lasciare nascoste o mostrare le inserzioni. Si tratta di una misura pensata per aiutare i canali a guardare ricompense.

Possibilità di aprire le storie in forma anonima

La terza e ultima novità esclusiva per gli abbonati è probabilmente la più interessante del trio: Telegram ha infatti aggiunto la possibilità di visualizzare le storie di altri utenti in modalità anonima, anche se solo per 25 minuti.

La cosiddetta modalità Stealth può essere attivata anche dalla lista delle chat: basta effettuare un tap prolungato su una storia e selezionare la voce “Visualizza anonimamente”. In questo modo, l’utente che ha pubblicato la storia non saprà che voi l’abbiate visualizzata.

Come scaricare o aggiornare l’app di Telegram

Per scaricare o aggiornare l’app Telegram su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (basta effettuare un tap sul badge sottostante) e selezionare poi “Installa” o “Aggiorna”.

Come anticipato, le novità sono disponibili anche per gli utenti iPhone: per scaricare o aggiornare l’app su iOS, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sull’App Store (tramite questo link) e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”.