Il team di sviluppatori di Telegram continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha annunciato il rilascio di un aggiornamento che introduce diverse interessanti novità.

La nuova versione dell’app di messaggistica è la 9.1.0 ed è già disponibile per il download nel Google Play Store, seppur con ritardo secondo i progetti degli sviluppatori: il team di Telegram, infatti, avrebbe voluto rilasciare tale aggiornamento in tempo per festeggiare Halloween ma pare che Apple abbia impiegato due settimane per approvarlo.

Quelle che seguono sono le novità introdotte secondo il changelog ufficiale:

I gruppi con più di 200 membri possono ordinare le chat in topic.

Gli utenti Premium possono trascrivere anche i videomessaggi.

La dimensione del testo influenza tutto il testo nella chat, inclusi i titoli delle risposte e le anteprime dei link.

Nuovo menu con opzioni di chiamata toccando il numero di telefono nel profilo.

Nuova animazione di scorrimento delle risposte ai messaggi.

Nuova schermata di caricamento dei messaggi nei gruppi e nei canali.

Una delle novità più importanti è senza dubbio rappresentata dai topic nei gruppi, soluzione che consentirà agli utenti di mantenere queste conversazioni semplici da leggere. I topic funzionano come delle chat individuali all’interno del gruppo, supportano i media condivisi, le impostazioni di notifica e le funzionalità di chat (come i sondaggi, i bot, i messaggi fissati, ecc.) e permettono agli utenti di parlare di qualsiasi argomento.

Al momento questa funzionalità è pensata soltanto per i grandi gruppi (più di 200 membri).

Un’altra interessante novità è rappresentata dalla possibilità di assegnare diversi username collezionabili a ciascuno dei propri account e chat pubbliche. Il team di Telegram ci tiene a precisare che la proprietà degli username collezionabili è garantita da TON (una rete blockchain) e che questi contenuti possono essere acquistati e venduti attraverso una nuova piattaforma.

Stando a quanto viene spiegato dagli sviluppatori, gli username collezionabili funzionano come quelli di base, compaiono nei risultati di ricerca, possono essere usati al di fuori di Telegram e possono essere anche meno lunghi di 5 caratteri.

Con la versione 9.1.0 di Telegram arriva una novità anche per gli utenti Premium, che possono convertire in modo istantaneo in testo i videomessaggi, così com’era loro già possibile fare con i messaggi vocali.

Tra le altre novità segnalate dagli sviluppatori vi sono 12 nuovi set di emoji (gli utenti Premium possono usarle nei messaggi e nelle didascalie o impostarle come stati), il miglioramento del sistema di modifica delle dimensioni del testo nelle Impostazioni chat su Android (che ora ha effetto su tutto il testo della chat) e alcune modifiche al design (una nuova animazione quando si scorre a sinistra per rispondere, un nuovo menu quando si tocca il numero di telefono di un utente nella pagina del profilo e una nuova schermata di caricamento).

Infine, con questo update vengono introdotte 4 nuove emoji interattive che riproducono effetti a schermo intero nelle chat singole e possono essere usate anche come reazioni.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Potete scaricare la nuova vesione di Telegram per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

