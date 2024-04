Rispetto alla versione Web, l’app ChatGPT è comoda ad esempio per il fatto che il chatbpot può essere utilizzato con la voce da qualsiasi schermata su Android, tuttavia una funzionalità della controparte Web che non è disponibile nell’app Android è la possibilità di modificare i prompt.

Ora ci sono buone notizie in merito, in quanto OpenAI sta aggiungendo questa funzionalità nella versione beta dell’app per Android.

ChatGPT beta per Android ora consente di modificare i prompt esistenti

Esplorando il codice della versione beta 1.2024.115 dell’app ChatGPT per Android, AssembleDebug ha scoperto che ora consente di modificare i prompt esistenti.

Questa funzionalità di modifica rapida dei prompt evita all’utente di dover scrivere un prompt completamente nuovo ad esempio se si è commesso un errore di battitura, oppure se si desidera perfezionare la richiesta iniziale.

Inoltre anche l’app per Android ora offre la possibilità di modificare i prompt esistenti, rendendo la versione mobile del servizio più allineata con la controparte Web.

Ricordiamo che ChatGPT è un modello di chatbot sviluppato da OpenAI, organizzazione che si occupa da diversi anni di intelligenza artificiale.

Si tratta sostanzialmente di un concorrente di Google Gemini, arrivato successivamente e ora disponibile tramite app dopo il cambio nome da Bard. L’app ChatGPT per Android è disponibile nel Google Play Store.