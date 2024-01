Inizialmente ChatGPT era disponibile esclusivamente tramite la versione web, ma l’estate scorsa OpenAI ha rilasciato l’app ufficiale del chatbot per i dispositivi Android. La società ora sta facendo il passo successivo per fare in modo che ChatGPT diventi l’assistente digitale predefinito sugli smartphone Android.

Sembra che gli sviluppatori di ChatGPT stiano testando su Android la possibilità di invocare vocalmente il chatbot da qualsiasi schermata o app in primo piano. L’editor Mishaal Rahman ha affermato che con l’ultimo aggiornamento beta di ChatGPT è possibile aggiungere un collegamento nel pannello delle impostazioni rapide di Android, il quale apre ChatGPT in sovrimpressione permettendo all’utente di comunicare con ChatGPT indipendentemente dall’app che sta utilizzando. Ecco il video che mostra la funzionalità allo stato attuale.

You can now talk to ChatGPT from any screen on your Android device!

With the latest ChatGPT beta update, you can now add a shortcut in your Quick Settings panel that opens ChatGPT's Assistant overlay. This overlay can appear over any screen, letting you talk to ChatGPT no matter… pic.twitter.com/hHvHGXPYWc

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 22, 2024