Nuovi aggiornamenti in distribuzione per gli smartphone OnePlus e OPPO: in particolare, in queste ore stanno accogliendo nuovi firmware OnePlus 12R e OPPO Find X7 Ultra, con diverse novità interessanti. Andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti in arrivo sui dispositivi.

Novità aggiornamento OnePlus 12R

OnePlus 12R sta iniziando ad accogliere a partire dall’India l’aggiornamento a OxygenOS 14.0.0.505, in arrivo attraverso il firmware CPH2585_14.0.0.505 (EX01). Il download richiesto non è esagerato, poco meno di 230 MB, ma le novità per i possessori dello smartphone risultano piuttosto interessanti.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell‘arrivo di AI Eraser a bordo dei dispositivi della casa cinese, e con questo nuovo update è infatti integrata la funzione denominata AIGC Remover: si tratta di una funzionalità che aiuta a rimuovere oggetti o persone indesiderate dalle foto, in modo da renderle più pulite. In più, sempre restando in ambito fotografico, OnePlus ha aggiunto la possibilità di creare collage di foto senza cornici all’interno dell’app Foto.

Il changelog completo cita anche le seguenti novità:

ora è possibile tenere premuto il tasto Volume giù per accendere la torcia quando lo schermo è spento

ora è possibile impostare un volume specifico per ciascuna app per aggiustare il livello in base alle proprie necessità

miglioramenti per il design della barra del volume per una maggiore semplicità d’utilizzo e coerenza visiva

miglioramenti per l’esperienza di controllo touch in determinati scenari

miglioramenti per la compatibilità delle connessioni USB tra smartphone e auto e tra smartphone e PC

miglioramenti di stabilità del sistema

La distribuzione di OxygenOS 14.0.0.505 per OnePlus 12R è partita dall’India, ma dovrebbe raggiungere il mercato globale nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento OPPO Find X7 Ultra

Mentre aspettiamo possibili novità sulla commercializzazione sul mercato italiano, OPPO Find X7 Ultra sta accogliendo nuovi aggiornamenti software. Parliamo al plurale, perché non c’è stato neanche il tempo di soffermarsi sull’arrivo del firmware PHY110_14.0.1.512(CN01) che è arrivato un ulteriore update con la versione PHY110 14.0.1.86(CN01).

Il primo aggiornamento ha portato il supporto alla prossima generazione di tecnologia di rete mobile, ossia al 5.5G (o 5G-Advanced, se preferite). Si tratta di un passo verso il 6G, che costituirà il prossimo ulteriore salto in avanti per la connettività in mobilità. Il 5.5G promette velocità, reattività e connettività senza precedenti: sulla carta, parliamo di un miglioramento di 10 volte in termini di velocità, latenza, capacità di connessione ed efficienza energetica, con download di picco fino a 10 Gigabit al secondo e latenza nell’ordine del ms.

Il secondo aggiornamento per OPPO Find X7 Ultra, arrivato a breve distanza dal primo, porta sulla ColorOS una serie di novità riguardanti animazioni e controlli. Più in particolare, il changelog parla di nuovi effetti visivi come lo zoom dello sfondo, la deformazione continua delle icone, nuove animazioni per il centro di notifica e di controllo, nuovi effetti di ridimensionamento dello sfondo e gradiente all’accensione e allo spegnimento dello schermo, possibilità di personalizzare il colore di sfondo e l’effetto di sfocatura gaussiana, miglioramenti per le animazioni di scomparsa degli elementi durante lo sblocco e miglioramenti per l’animazione di avvio e chiusura della ricerca globale.

Sono anche stati aggiunti una barra del volume al centro di controllo per la regolazione rapida, il supporto a oltre 200 cloni di applicazioni e il supporto allo sblocco con sequenza nella schermata di blocco, e ora la finestra mobile supporta il trascinamento della parte inferiore per il ridimensionamento e il gesto di scorrimento verso l’alto per la chiusura in modalità mini. Ci sono poi novità per le cartelle (con nuove gesture), miglioramenti nella velocità di risposta e di scorrimento per operazioni di multitasking perfezionate, miglioramenti nell’apertura e nella chiusura delle app e nell’avvio del multitasking e perfezionamenti alle animazioni delle cartelle di grandi dimensioni.

Come aggiornare OnePlus 12R e OPPO Find X7 Ultra

Per verificare via OTA l’arrivo di nuovi aggiornamenti per OnePlus 12R è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Su OPPO Find X7 Ultra il percorso è simile ed è “Impostazioni > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo basta attendere qualche giorno per poi riprovare.