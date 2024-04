Se state cercando un nuovo tablet Android e magari volete “allargare” il vostro ecosistema Samsung, allora Amazon potrebbe avere la proposta che fa per voi proprio in queste ore: sul sito sono infatti disponibili Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra in offerta con coupon da 300 euro. Vediamo i prezzi e come approfittarne subito.

300 euro di sconto sui Samsung Galaxy Tab S9 con questo coupon Amazon

Se non avete un dispositivo vecchio da “rottamare” per approfittare della proposta MediaWorld, allora potreste volgere lo sguardo su Amazon perché è disponibile un generoso coupon che offre uno sconto di 300 euro sull’intera serie Samsung Galaxy Tab S9.

Si tratta della gamma di tablet Android di fascia alta più recente lanciata dal produttore ed è composta da tre modelli: il più “piccolo” è Galaxy Tab S9, che dispone di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici, mentre Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra arrivano rispettivamente a 12,4 pollici e addirittura a 14,6 pollici (con pannelli Dynamic AMOLED 2X, refresh rate fino a 120 Hz e supporto S Pen). Cambiano anche le batterie: si parte da 8400 mAh, si passa a 10.090 mAh e si arriva a 11.200 mAh.

Tutti e tre i tablet hanno lo stesso cuore, costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, supportato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna a seconda del modello e della versione. Le varianti “Plus” e Ultra si distinguono dalla meno costosa anche per il comparto fotografico: Tab S9 offre una singola fotocamera posteriore da 13 MP, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra ne hanno una doppia, vista l’aggiunta del sensore ultra-grandangolare da 8 MP; il modello Ultra raddoppia anche sul frontale, con una doppia fotocamera da 12 + 12 MP.

Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra hanno debuttato la scorsa estate a prezzi consigliati di partenza di rispettivamente 929 euro, 1149 euro e 1369 euro, ma grazie agli sconti Amazon combinati al coupon da 300 euro potete portarveli a casa a cifre decisamente più interessanti (soprattutto alcune versioni). Proprio nel momento in cui stiamo scrivendo è andato esaurito Galaxy Tab S9 8-128 GB Wi-Fi, proposto a 399 euro, ma vi consigliamo di tenere monitorata la situazione in quanto potrebbe tornare disponibile qualche altro pezzo.

Se siete interessati all’acquisto, ecco i link e i prezzi attualmente proposti sul sito:

Per eventuali indecisioni, potete consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, disponibile sia nel formato scritto sia in quello video. Per approfittare di offerte simili potete anche seguirci sul nostro canale Prezzi.tech, accessibile sia su Telegram sia su WhatsApp.