Se possedete un vecchio tablet e volete aggiornarvi acquistando un nuovo modello, questo potrebbe essere il momento che stavate aspettando. Sì, perché sul sito MediaWorld è disponibile l’iniziativa SChange, che offre una supervalutazione dell’usato garantita di almeno 400 euro su qualsiasi tablet compatibile, in concomitanza con l’acquisto di Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

400 euro di supervalutazione garantita per l’acquisto dei Samsung Galaxy Tab S9

La serie Samsung Galaxy Tab S9 è la più recente lanciata dal produttore ed è composta da tre modelli (FE esclusi): Galaxy Tab S9 è il più “compatto” e offre uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici, mentre Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra si spingono a rispettivamente 12,4 pollici e addirittura 14,6 pollici (sempre con pannelli Dynamic AMOLED 2X, refresh rate fino a 120 Hz e supporto S Pen). Ne conseguono anche batterie di capienza diversa: si parte da 8400 mAh, si passa a 10.090 mAh e si arriva a 11.200 mAh.

Il cuore della gamma è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, che risulta supportato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna a seconda del modello. Le versioni Plus e Ultra si distinguono da quella “base” anche per il comparto fotografico: Tab S9 offre una singola fotocamera posteriore da 13 MP, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra una doppia fotocamera con l’aggiunta del sensore ultra-grandangolare da 8 MP; l’Ultra raddoppia anche sul frontale, con una doppia fotocamera da 12 + 12 MP.

Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra hanno debuttato la scorsa estate a prezzi consigliati di partenza di rispettivamente 929 euro, 1149 euro e 1369 euro, ma grazie all’offerta SChange di MediaWorld potreste riuscire ad acquistarli con un minimo di 400 euro di sconto dando in permuta il vostro vecchio tablet. Per approfittarne potete seguire uno dei link qui in basso, selezionare il ritiro in negozio e il “Pagamento al ritiro in negozio” tra i metodi di pagamento: in questo modo potrete portare in negozio il vecchio tablet da dare in permuta, che sarà valutato almeno 400 euro grazie alla supervalutazione.

Non tutti i tablet possono essere utilizzati per la valutazione: per verificare se quello che volete dare via è in lista, potete inserire il nome del modello nel campo di ricerca presente a questa pagina. Le valutazioni non sono particolarmente generose, ma la supervalutazione di 400 euro vi consente di acquistare il nuovo tablet Android a prezzi comunque molto ribassati.

Per fare un esempio: attualmente, purtroppo, sul sito MediaWorld è disponibile esclusivamente Samsung Galaxy Tab S9 12-256 GB, proposto a 999 euro (anziché 1049 euro); se procedete con l’acquisto come indicato più su e portate in negozio, per esempio, il vostro vecchio Samsung Galaxy Tab A7 Lite (SM-T220), potrete contare sulla valutazione massima di quest’ultimo (27 euro) più la supervalutazione garantita da 400 euro, per un totale di 427 euro di sconto (572 euro). Per acquistare altri modelli vi consigliamo di tenere monitorato il sito: la promozione è valida fino al 30 aprile 2024, quindi entro allora potrebbero tornare disponibili.

Se siete interessati, potete seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione del modello di punta per fugare eventuali dubbi. Se preferite puntare su uno smartwatch, la stessa promozione è disponibile anche per Galaxy Watch6 e Galaxy Watch5 Pro.

Acquista Samsung Galaxy Tab S9 da MediaWorld

Tutti i Samsung Galaxy Tab S9 disponibili da MediaWorld