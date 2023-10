Di solito il gesto “Indietro” riporta alla pagina precedente all’interno dell’app, ma anche direttamente alla schermata principale di Android.

Per fare in modo che gli utenti sappiano cosa succederà quando utilizzano il gesto indietro, Google sta sviluppando da tempo un modo per fornire un’anteprima della pagina di destinazione. Al momento questa funzionalità è disponibile in Android 14, ma solo attivando le opzioni per sviluppatori.

Il gesto indietro predittivo probabilmente decollerà con Android 15

Secondo l’editor Mishaal Rahman, il problema è che gli sviluppatori devono supportare questa funzionalità nelle loro app e secondo quanto riferito Google avrebbe deciso di dare loro più tempo per integrarla.

Google ha lavorato per aggiungere un solido supporto alla libreria nel Material Design, ma la quantità di lavoro necessaria per supportare la funzionalità dipende dall’app.

Per questo motivo l’editor ritiene che il gesto indietro predittivo resterà ancora una funzionalità per sviluppatori in Android 14 e spera che verrà abilitato per impostazione predefinita in Android 15.

Per abilitare gesto indietro predittivo in Android 14 è sufficiente andare in Impostazioni > Sistema > Opzioni sviluppatore e attivare le “animazioni indietro predittive”. Android 14 è in roll out per i dispositivi Google Pixel con il feature drop di ottobre.

