Il mese di aprile è iniziato ed è già quasi arrivato alla metà, ciò vuol dire che il lancio del nuovo smartphone premium Sony Xperia 1 VI si avvicina e lo fa con un leak decisamente corposo, che mette insieme immagini, video e dettagli tecnici. Senza perderci in chiacchiere, andiamo subito al dunque.

Le probabili specifiche di Sony Xperia 1 VI

Per chi l’avesse dimenticato, il precedente Sony Xperia 1 V era stato lanciato nel mese di maggio dello scorso anno, questo vuol dire che il momento del suo successore è ormai vicino — a meno di poco probabili modifiche alla tabella di marcia del produttore giapponese.

Nella giornata di oggi, è stato il noto leaker OnLeaks a mettere insieme numerose informazioni sul nuovo Sony Xperia 1 VI, già protagonista di diverse indiscrezioni nelle scorse settimane. A quanto si apprende, il nuovo top di gamma di Sony sarà equipaggiato con uno schermo da 6,5 pollici simile per diagonale ma non per risoluzione a quello del predecessore; a cambiare saranno anche le proporzioni del dispositivo, che si preannuncia più corto e più largo, per dimensioni complessive pari a 161,9 x 74,5 x 8,4 mm e un rapporto d’aspetto destinato a passare da 21:9 a 19,5:9, come già vociferato. Questo cambiamento renderebbe il flagship di Sony meno unico e più simile ai rivali come Samsung Galaxy S24 Ultra.

Stando alla fonte, il dispositivo disporrà di tre fotocamere posteriori e si terrà stretto l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm; anche il tasto fisico dedicato alla fotocamera sembra destinato a rimanere al proprio posto, come si può notare dai render riportati di seguito.

Addio al display 4K?

Lo smartphone non è ancora ufficiale, ma il display di Sony Xperia 1 VI ha già fatto discutere gli appassionati nelle scorse settimane: tralasciando il passaggio da un rapporto d’aspetto più allungato ad uno più comune, anche la risoluzione pare essere stata oggetto di ripensamento da parte di Sony: il produttore giapponese pare intenzionato a mettere da parte la risoluzione 4K, dotando il suo nuovo modello di punta di un “semplice” display 2K.

Del resto, anche sul modello del 2023 la massima risoluzione viene sfruttata solo durante la visualizzazione di immagini e video, mentre tutti gli altri contenuti vengono visualizzati ad una risoluzione più bassa. Insomma, il passo indietro di Sony è perfettamente sensato.

Sebbene il leak odierno porti a pensare ad un lancio non esattamente lontano, allo stato attuale non conosciamo ancora la data di presentazione di Sony Xperia 1 VI, né tantomeno il suo probabile prezzo di listino (che sarà comunque da modello di fascia premium). Ad ogni modo, la recente impennata delle indiscrezioni e l’avvicinarsi del periodo di lancio del predecessore inducono a pensare che il debutto avverrà nel giro di un mese o poco più.