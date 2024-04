Nel panorama dei vari software disponibili su Android dedicati alla navigazione, una delle soluzioni proposte dal colosso di Mountain View, ovvero Google Maps, riscuote particolare successo tra gli utenti. Ciò è sicuramente, almeno in parte, dovuto alle attenzioni che l’azienda e il relativo team di sviluppatori rivolgono al servizio in questione, sforzandosi continuativamente di implementare migliorie e novità.

Di recente, a titolo di esempio, abbiamo visto come Google Maps sia diventata un po’ più social, come le indicazioni sui mezzi pubblici siano arrivate anche per Wear OS, o ancora come l’app abbia ricevuto una serie di novità tra elenchi, IA e design.

Oggi diamo uno sguardo ad un’ulteriore novità arrivata in Google Maps, che diventa l’ultima app dell’azienda ad abbandonare il foglio di condivisione personalizzato per passare alla versione nativa di Android 14.

Il foglio di condivisione nativo di Android 14 è ora disponibile anche per Google Maps

Era marzo dello scorso anno quando per la prima volta abbiamo visto Google riprogettare il foglio di condivisione su Android 14, in seguito l’azienda ha implementato il nuovo strumento in alcune delle sue app, tra cui l’ultima della lista è stata Google Foto.

Oggi anche il servizio della società dedicato alla navigazione inizia a ricevere il nuovo foglio di condivisione nativo dell’ultima versione del sistema operativo. Nella versione precedente il sistema proponeva un’interfaccia utente a schermo intero con “Condividi” e un pulsante di chiusura nella parte alta dello schermo, mentre l’immagine del profilo, il nome e l’indirizzo e-mail dell’utente apparivano come parte di un indicatore “Condividi come” nell’angolo in alto a sinistra.

La soluzione precedente consentiva di digitare un nome, un numero di telefono o un’e-mail, fornendo al contempo nella parte inferiore un carosello di suggerimenti e collegamenti alle app.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, l’ultima versione di Google Maps beneficia ora del foglio di condivisione nativo di Android 14: l’anteprima del collegamento da condividere è ora più ricca, proponendo il nome del luogo accompagnato da un’immagine, poco sotto sono presenti alcune opzioni per la condivisione diretta seguite dalla griglia delle applicazioni, dove ora la voce “Maps Aggiungi all’elenco” appare per prima.

In ultimo, sempre in tema condivisione, Big G ha introdotto un’altra piccola novità in Maps, il cui scopo è quello di semplificare le operazioni di condivisione non costringendo l’utente a scorrere tra il carosello di opzioni proposte, ma fornendo un nuovo pulsante di condivisione più evidente accanto all’icona della ricerca, come potete notare dall’immagine qui sotto.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Come detto, le novità sopra riportate sono incluse nell’ultima versione disponibile di Google Maps, se volete essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità a cui l’azienda lavora, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, così che possiate controllare l’eventuale presenza dell’update e provvedere al download e successiva installazione dell’ultima versione disponibile di Google Maps.