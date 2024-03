Una nuova funzionalità disponibile su Google Maps e Search integra i post pubblicati sui social media all’interno dei profili aziendali. In questo modo gli utenti possono rimanere facilmente aggiornati sulle attività di loro interesse. L’aggiornamento è finalizzato a fornire ai consumatori un’esperienza più ricca mostrando l’attività online di aziende unita a informazioni chiave come contatti e recensioni. Questa funzionalità è attualmente disponibile in alcuni territori selezionati e potrebbe non essere accessibile a tutti i profili delle attività.

Come vengono gestiti i collegamenti ai social media da Google Maps e Search

Per utilizzare questa nuova funzionalità, le aziende hanno la possibilità di gestire quali post dei social media gli utenti possono visualizzare su Google Maps e Search. Le piattaforme online che offrono questo collegamento sono Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, X, e YouTube. Google ha inoltre sottolineato l’importanza di usare formati specifici per i collegamenti ai social media per garantire un corretto funzionamento. Per esempio, un collegamento a Facebook dovrebbe essere impostato in questo modo: “https://www.facebook.com/{nome utente}”. Anche un eventuale collegamento a Instagram segue lo stesso formato: “https://www.instagram.com/{nome utente}”.

Non emergono particolari difficoltà in merito alla procedura di aggiunta, modifica o rimozione dei collegamenti ai social media. Una volta entrati nel profilo delle attività, è necessario andare nella sezione “Modifica profilo”, fare clic su “Informazioni sull’attività” e selezionare “Contatti”. Una volta entrati lì, basta aprire “Profili social” per aggiungere, modificare o rimuovere eventuali collegamenti. Inoltre, Google potrebbe aggiungere in maniera automatica collegamenti ai social media per alcuni profili aziendali ritenuti idonei.

Google ha confermato che profili diversi delle attività possono utilizzare lo stesso collegamento ai social media. È stato inoltre chiarito che è possibile aggiungere un collegamento per ciascun sito di social media a profili diversi dell’attività. Inoltre, le aziende hanno la possibilità di gestire in contemporanea i propri collegamenti attraverso l’API per più sedi.