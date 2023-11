Finalmente il momento è arrivato: ora si possono ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp su Android Auto. L’attesa novità è arrivata a partire dalla versione 2.23.24.15 beta, e va a coprire una delle più grandi mancanze dell’applicazione per quanto riguarda l’uso con Android Auto. Vediamo come funzionano e come si ascoltano i messaggi vocali.

I messaggi vocali di WhatsApp finalmente disponibili su Android Auto

Senza grossi proclami è arrivata un’attesissima novità con la più recente versione di WhatsApp beta: ora è possibile ascoltare i messaggi vocali con Android Auto, anche se continua a non essere possibile registrarne di nuovi come risposta (si può comunque usare la dettatura con Google Assistant per rispondere). L’abilitazione di questa novità avviene lato server, ma sembra comunque essere legata alla versione 2.23.24.15 beta, al momento la più recente a disposizione con il programma di test.

Come ascoltare dall’auto il messaggio vocale di WhatsApp? Semplicissimo: alla ricezione di un messaggio di questo tipo basta premere su “Leggi” e verrà riprodotto l’audio tramite le casse dell’auto. Viene anche segnalata una notifica sull’icona, come con qualunque altro messaggio. L’eventuale risposta sarà testuale, attraverso la solita dettatura vocale, ma confidiamo che in futuro possa essere introdotto anche il supporto ai messaggi vocali in uscita.

Come installare e aggiornare WhatsApp beta

La nuova funzione per ascoltare i messaggi vocali WhatsApp su Android Auto è per ora disponibile solamente sulla più recente versione beta dell’app. Il programma beta consente di provare per primi le novità studiate dal team di sviluppatori, e aderirvi è semplice (a patto di “trovare posto”): è possibile iscriversi al canale di beta testing attraverso il Google Play Store a questo indirizzo, anche se spesso risulta al completo. Nel caso resta comunque la possibilità di scaricare e installare manualmente l’ultima versione tramite APK: basta seguire questo link e optare per la release più recente (attualmente la 2.23.24.15 beta).

