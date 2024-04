Nella recensione di OnePlus 12R avevamo sottolineato come il prezzo di lancio fosse troppo alto per ciò che offriva questo smartphone e che quindi molto presto sarebbe stato riposizionato a cifre più interessanti. In realtà è bastato poco più di 1 mese dal lancio per far sì che si avverasse la nostra previsione perché oggi è disponibile in super offerta su Amazon con uno sconto di oltre 170 euro: vediamo come approfittarne subito.

Un bel ribassone per OnePlus 12R, in offerta su Amazon

OnePlus 12R è uno smartphone di fascia medio-alta che condivide alcuni aspetti con il fratello maggiore, lanciato nello stesso momento. Rispetto a quest’ultimo, si ferma alla generazione precedente del chipset di punta di casa Qualcomm: a bordo abbiamo infatti il SoC Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da ben 16 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Lo schermo è un ampio AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato.

A livello fotografico il nuovo dispositivo di casa OnePlus offre quattro sensori in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 16 MP. Non mancano connettività 5G, VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria costituisce uno dei suoi punti di forza: è da 5500 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata da 100 W.

Lo smartphone è uscito con OxygenOS 14 e Android 14, e secondo le promesse del produttore arriverà almeno fino ad Android 17, con patch di sicurezza fino all’inizio del 2028.

Insomma, rispetto a OnePlus 12 “perde” qualcosa, ma queste differenze gli permettono di dire la sua a un prezzo decisamente più basso. OnePlus 12R è infatti uscito in Italia al prezzo consigliato di 699 euro (16-256 GB), contro i 969 euro richiesti per la versione “base” di OnePlus 12 (12-256 GB). In questo momento potete acquistarlo in offerta su Amazon nella colorazione Iron Gray a 526,99 euro, con spedizione inclusa. Allo stato attuale, il sito riporta una disponibilità non immediata (circa una settimana), ma comunque non sarà necessario attendere troppo. Se volete approfittarne potete seguire il link qui in basso, mentre per indecisioni potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Acquista OnePlus 12R in offerta su Amazon a 526,99€ invece di 699€

