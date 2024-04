L’azienda di Carl Pei, ex co-fondatore anche di OnePlus, ha appena annunciato che presto terrà un nuovo evento. Nothing non ha ovviamente rivelato ancora nessun dettaglio in merito a cosa presenterà ma invita tutti al prossimo evento Community Update programmato per il 18 aprile. Ecco come non perderselo e cosa potrebbe essere svelato.

Nothing Ear (3) in arrivo?

La pagina sul sito Web ufficiale dell’azienda permette di iscriversi per ricevere una notifica in merito all’evento programmato, ma per scoprire cosa ha da dire Nothing bisognerà attendere il giorno prestabilito, salvo ulteriori aggiornamenti o fughe di notizie.

L’immagine promozionale relativa all’evento è vaga, tuttavia l’annuncio potrebbe riguardare le cuffie Nothing Ear (3), dato che l’anno scorso l’azienda ha utilizzato lo scarabeo per anticipare il lancio delle Nothing Ear (2).

Come sappiamo recentemente ha portato sul mercato lo smartphone Nothing Phone (2a) di conseguenza è improbabile che voglia annunciare un altro smartphone, seppur i rumor su Nothing Phone (3) abbiano iniziato a rincorrersi da tempo; a tal proposito secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm.

Appuntamento dunque al 18 aprile 2024, l’orario è al momento sconosciuto.

