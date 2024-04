Annunciata in occasione del Google I/O 2022, Health Connect è il servizio di Big G che si occupa di combinare dati provenienti da più applicazioni per Android dedicate al fitness, tra cui Fitbit, Samsung Health e molte altre.

Su Android sono disponibili decine di applicazioni dedicate al fitness che gli utenti possono utilizzare al fine di tenere traccia di passi, obiettivi raggiunti, esercizio fisico svolto nell’arco della giornata e quant’altro. Ebbene, se siete soliti utilizzare più di un’app per funzioni diverse, avete chiaramente l’esigenza di tenere in ordine i dati raccolti da ciascuna di esse sincronizzandoli tra di loro. Health Connect di Google fa proprio questo: promette di sincronizzare i dati relativi a fitness e salute da una varietà di applicazioni per Android.

L’integrazione con Fitbit, ormai l’app principale dedicata al fitness nell’ecosistema di Google, era stata pressoché nominale, con alcune timide avvisaglie: adesso, nelle scorse ore, il colosso pare abbia avviato il rilascio dell’integrazione delle metriche legate alle salute sull’applicazione Fitbit.

Fitbit: al via il rilascio dell’integrazione con i servizi di terze parti di Health Connect

Partiamo precisando che la distribuzione in argomento è legata a un aggiornamento lato server pertanto non è stata resa nota una versione in particolare dalla quale è partito.

Health Connect (o Connessione Salute, in italiano) si occuperà dunque di raggruppare sotto l’ombrello dell’app Fitbit tutte le metriche provenienti da altre applicazioni e servizi, come spiegato nella schermata di configurazione iniziale che appare la prima volta che si accede al servizio.

Per farlo basterà recarsi nella sezione dedicata ai dispositivi connessi a Fitbit (tap sull’icona della batteria residua del dispositivo nell’angolo in alto a sinistra), qui apparirà un nuovo banner relativo alla nuova integrazione con Health Connect.

Una volta selezionato, sarà possibile concedere i vari permessi alle metriche di salute, quali calorie attive bruciate, temperatura corporea basale e molto altro; questo non farà altro che consentire alle altre app e servizi di accedere all’integrazione con Health Connect e apparire nella schermata “Oggi” dell’applicazione.

Peraltro, dalle impostazione dell’app sarà sempre possibile scegliere se mostrare i dati di Health Connect nella sezione “Oggi” o solo quelli tracciati dal proprio Fitbit, gestire i permessi ed eventualmente revocarli nonché disattivare completamente l’integrazione con Health Connect.

Una volta attivata l’integrazione, il funzionamento è presto detto e ce lo spiega Google:

Per esempio, se hai registrato 5.000 passi con un dispositivo di terze parti connesso a Connessione Salute, poi sei passato al tuo dispositivo Fitbit e hai camminato per altri 2.000 passi, il tuo dispositivo Fitbit mostrerebbe 2.000 passi, il riquadro Connessione Salute nella scheda Tu mostrerebbe 7.000 passi e la scheda Oggi ne mostrerà 2.000 o 7.000 a seconda dell’opzione scelta.

I dati e statistiche frutto dell’integrazione con Health Connect appariranno solo sull’applicazione Fitbit e mai sui fitness tracker Fitbit o Pixel Watch i quali continueranno a mostrare esclusivamente i dati provenienti da Fitbit; peraltro non sarà possibile accumulare punti in ottica medaglie Fitbit con le statistiche di servizi di terze parti sebbene vengano sincronizzate con Health Connect.

Come scaricare e aggiornare l’app

Al momento della stesura di questo articolo l’integrazione con Health Connect sull’app è nelle fase iniziali del rilascio ed è stata avvistata dai colleghi di 9to5Google su un solo dispositivo; è lecito attendersi, dunque, un rollout piuttosto graduale lato server in attesa che la funzione possa raggiungere tutti gli utenti Fitbit.

Qualora voleste monitorare la situazione e assicurarvi di avere la versione più recente dell’app Fitbit potrete scaricarla o aggiornarla seguendo il badge qui sotto grazie al quale verrete rimandati alla relativa pagina dell’app sul Google Play Store.

