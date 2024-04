Google Pixel Watch 1 e 2 ricevono l’aggiornamento di aprile: ci sono due novità

Questo mese Google ha scelto di dare la precedenza agli smartwatch, avviando nelle prime battute del mese di aprile il rilascio del nuovo aggiornamento mensile per i Google Pixel Watch (entrambe le generazioni) in anticipo rispetto a quello per gli smartphone della casa (aggiornamento non ancora pervenuto).

Alla pari di qualsiasi aggiornamento che non include un Pixel Feature Drop (l’ultimo è stato rilasciato nel mese di marzo), l’obiettivo principale è quello di implementare le più recenti patch di sicurezza. Inoltre, secondo quanto segnalato all’interno delle note di rilascio, ci sono due piccole novità che arrivano su entrambe le generazioni di Pixel Watch.

Per i Google Pixel Watch c’è l’aggiornamento di aprile 2024

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente avviato il rilascio del nuovo aggiornamento mensile per i propri smartwatch Pixel Watch e Pixel Watch 2 che eseguono Wear OS 4, incoraggiando gli utenti ad effettuare l’aggiornamento.

Questo nuovo aggiornamento, in distribuzione globale tramite la build TWD9.240405.001, va a implementare sugli smartwatch del colosso di Mountain View le patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2024, non ancora dettagliate sul portale dedicato.

Le note di rilascio

Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano il nuovo aggiornamento mensile distribuito da Google per i suoi smartwatch.

L’aggiornamento software di aprile 2024 include nuove funzionalità, numerose correzioni di bug e aggiornamenti delle prestazioni per gli utenti di Pixel Watch. Orologio con vibrazione L’ora corrente viene riprodotta in modo tattile quando l’utente esegue un gesto sul quadrante Miglioramento automatico della luminosità: Fornisce un’esperienza migliorata nella schermata delle impostazioni di luminosità automatica affinché l’utente possa percepire facilmente la differenza quando si cambiano i livelli

Come aggiornare i Google Pixel Watch