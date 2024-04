Nubia, il nuovo brand cinese emergente nel mercato degli smartphone, si prepara a sconvolgere il settore dei dispositivi pieghevoli con il lancio del suo primo smartphone pieghevole, il Nubia Flip 5G. Questo innovativo device, presentato in anteprima al Mobile World Congress 2024 nel mese di febbraio, è finalmente pronto a fare il suo debutto ufficiale in Europa.

Pieghevole e super accessibile: Nubia Flip 5G è dietro l’angolo

Dopo aver stuzzicato l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori durante la fiera barcellonese, Nubia ha annunciato che il Flip sarà disponibile per l’acquisto sul mercato europeo a partire dal 9 aprile. L’azienda ha anche lanciato un sito web dedicato al nuovo dispositivo (che trovate in fondo a questo articolo), dove i potenziali clienti possono usufruire di uno sconto di 15 euro sul prezzo d’acquisto e partecipare a un concorso per vincere un Nubia Flip 5G gratuitamente, semplicemente acconsentendo a ricevere newsletter e promozioni via email.

Ma la vera notizia che sta facendo parlare il mondo tech è il prezzo del Nubia Flip. Con un costo di partenza di listino di 599 euro, prezzo variabile in base alla configurazione scelta, questo pieghevole si candida a diventare l’opzione più economica tra tutti i foldable attualmente disponibili sul mercato. Una mossa audace da parte di Nubia, che punta a rendere accessibile a un pubblico sempre più ampio una tipologia di dispositivi solitamente caratterizzata da prezzi elevati e molto spesso proibitivi.

Nonostante il prezzo contenuto, il Nubia Flip non scende a compromessi in termini di specifiche tecniche. Lo smartphone, dotato tra le altre cose di tecnologia 5G, può contare su un ampio display principale da 6,9 pollici con refresh rate a 120 Hz, in grado di piegarsi a metà grazie a una cerniera che dovrebbe essere resistente e durevole. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 megapixel affiancato da un sensore di profondità da 2 megapixel. Non manca una generosa batteria da 4.310 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W.

Tra le altre caratteristiche degne di nota troviamo una fotocamera secondaria da 16 megapixel e un display OLED circolare da 1,43 pollici posizionato sul lato esterno del device quando è chiuso. Sotto la scocca batte un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Sebbene non si tratti di una configurazione da vero top di gamma, si tratta comunque di un comparto hardware di tutto rispetto, specialmente considerando la fascia di prezzo in cui si collocherà il Nubia Flip.

Se interessati a conoscere tutte le altre caratteristiche tecniche del dispositivo in vista del lancio ufficiale, vi invitiamo a consultare la scheda tecnica completa dello smartphone a questo indirizzo. Se invece volete farvi un’idea sulle fattezze dello smartphone, potete guardare la nostra video anteprima pubblicata sul nostro canale YouTube.

Con questo lancio, Nubia dimostra di voler giocare un ruolo da protagonista nel segmento dei pieghevoli, un settore in rapida crescita e sempre più competitivo. L’azienda cinese scommette sulla combinazione di un design innovativo, specifiche solide e un prezzo aggressivo per conquistare una fetta significativa del mercato europeo. Se il Nubia Flip riuscirà effettivamente a imporsi come il foldable più conveniente disponibile, potrebbe rappresentare uno spartiacque per l’intero comparto, spingendo altri produttori a rivedere le proprie strategie di prezzo per rimanere competitivi.

Non resta che attendere il 9 aprile per scoprire tutti gli altri dettagli ufficiali sul Nubia Flip e capire se questo smartphone pieghevole dal prezzo contenuto saprà conquistare il favore degli utenti europei. Se l’azienda cinese riuscirà a mantenere le promesse, potremmo trovarci di fronte a un nuovo punto di riferimento nel mondo dei dispositivi pieghevoli, capace di rendere questa tecnologia più accessibile e diffusa tra il grande pubblico.

Partecipa al concorso per cercare di vincere gratis un Nubia Flip 5G

