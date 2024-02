Tra i protagonisti del Mobile World Congress 2024 c’è spazio anche per ZTE e, in particolare, per il suo brand Nubia. La fiera dedicata al mondo tech, infatti, vede il debutto di una serie di novità che andranno ad arricchire la gamma dell’azienda cinese, sempre più interessata al mercato europeo, come dimostrano anche i recenti lanci di nuovi prodotti, decisamente più curati che in passato, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione, come avvenuto per il recente Nubia Z60 Ultra con Snapdragon 8 Gen 3. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alle novità di ZTE per il MWC 2024.

ZTE protagonista al MWC 2024

ZTE ha svelato, in occasione del MWC, la sua vision globale “Better for All” per i dispositivi mobili. Si tratta di un punto di svolta per l’azienda che punta a diventare, sempre di più, un riferimento assoluto per il mercato globale della telefonia mobile.

Secondo Ni Fei, Senior VP di ZTE e presidente di ZTE Mobile Devices, la vision globale: “sottolinea non solo l’implementazione di innovazioni all’avanguardia e l’integrazione degli ecosistemi dei terminali, ma anche il nostro impegno per il Tech for Good, con l’obiettivo di fornire prodotti e servizi caratterizzati da un design e da una qualità migliore per i consumatori di tutto il mondo.”

Come al solito, inoltre, le fiere come il MWC sono sfruttare dalle aziende per svelare i piani futuri e non solo per lanciare nuovi dispositivi. È così che ZTE ha anticipato il suo Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0, con l’obiettivo di creare un ecosistema in grado di integrare una piattaforma AI unificata per tutti i servizi.

ZTE punta d offrire quella che chiama connettività “full-scenario” e, quindi, soluzioni in grado di garantire una connessione costante in ogni situazione. Allo stesso modo, il focus è la collaborazione multi-schermo, con strumenti AI e funzionalità 3D.

Oltre ai nuovi prodotti Nubia, che vedremo di seguito, ZTE ha svelato anche nuove soluzioni di connettività come il primo AI 5G indoor FWA ZTE G5 Ultra oltre alla quinta generazione di FWA outdoor 5G ZTE G5F, con supporto alla Carrier Aggregation Sub6G e mmW e la Dual Connectivity per una connettività dati fino a 10 Gbps. L’azienda ha sottolineato come i prodotti5G FWA e MBB (Mobile Broad Band) continuano a dominare il mercato, con una quota da leader negli ultimi tre anni.

Nubia Flip 5G: il pieghevole “ecoomico”

Tra le novità svelate al MWC c’è spazio per il Nubia Flip 5G. Si tratta di un pieghevole completo e accessibile, dotato di display OLED da 6,9 pollici e SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il dispositivo ha anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, una fotocamera interna da 16 Megapixel e una batteria da 4.310 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Tra le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali laterale.

Realizzato con una cerniera in lega d’acciaio ad alta resistenza, il nuovo Nubia Flip 5G è in arrivo sul mercato globale. Lo smartphone pieghevole di Nubia sarà distribuito con un prezzo di 599 dollari. Al momento, non è ancora noto il prezzo europeo.

Nubia Pad 3D II: il nuovo tablet per i contenuti 3D

Tra le novità in arrivo al Mobile World Congress 2024 c’è spazio anche per il Nubia Pad 3D II. Si tratta del primo tablet 3D al mondo senza occhiali. Il tablet integra la tecnologia Neovision 3D Anytime in grado di convertire i contenuti 2D in 3D in tempo reale, con un’esperienza visiva unica nel suo genere, grazie ad algoritmi avanzati che sfruttano la rete neurale AI.

Rispetto alla prima generazione, il tablet con funzionalità 3D di Nubia ha registrato un miglioramento dell’80% della risoluzione e del 100% della luminosità 3D. Da segnalare anche un’ottimizzazione completa del crosstalk, del colore e dell’efficienza energetica 3D a cui si abbina un angolo di visione di 86 gradi e un miglioramento degli algoritmi AI oltre che un sistema di tracciamento oculare AI.

Il tablet è dotato di un ottimo comparto tecnico con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a memorie UFS 4.0 e LPDDR5X oltre che a una batteria da 10.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 66 W. Il nuovo Pad 3D II è dotato di un display da 12,1 pollici con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate di 144 Hz. C’è la possibilità di utilizzare il 5G.

Per il momento, non ci sono ancora informazioni in merito a prezzo e disponibilità del nuovo tablet. Per maggiori dettagli sulla prima generazione, svelata lo scorso anno, del tablet 3D di Nubia è possibile dare un’occhiata al link seguente:

Leggi anche: Arriva lo ZTE nubia Pad 3D, un “economico” tablet 3D di cui sentivamo il bisogno