Xiaomi è uno dei produttori che hanno già lanciato vari smartphone pieghevoli e nelle prossime settimane il colosso cinese dovrebbe presentarne un altro, il cui nome ufficiale dovrebbe essere Xiaomi Mix Flip.

Così come suggerisce il suo nome, dovrebbe trattarsi di un modello con form factor a conchiglia, simile a quelli della serie Samsung Galaxy Z Flip, tanto per farsi un’idea e in Rete sono già state pubblicate delle immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo design.

In particolare, il nuovo smartphone del colosso cinese dovrebbe poter contare su un ampio display pieghevole interno con una fotocamera in alto al centro per i selfie e su un piccolo schermo esterno con sopra una doppia fotocamera realizzata in collaborazione con Leica.

Le ultime anticipazioni su Xiaomi Mix Flip

Nome in codice “ruyi”, il nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a conferma del fatto che nei progetti del produttore dovrebbe andare a collocarsi nella fascia premium, garantendo agli utenti non soltanto un design curato sin nei minimi particolari ma anche prestazioni di livello elevato.

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di Android Headlines analizzando il codice di HyperOS, Xiaomi Mix Flip dovrebbe poter contare su un sensore Light Hunter 800 (basato sull’Omnivision OV50E), con una risoluzione di 50 megapixel e dimensioni di 1/1,55 pollici.

Il secondo sensore dovrebbe essere un Omnivision OV60A, con risoluzione da 60 megapixel, dimensioni pari a 1/2,8 pollici, pixel da 0,61 µm e capacità di garantire uno zoom ottico 2x.

La fotocamera frontale dovrebbe invece presentare un sensore Omnivision OV32B da 32 megapixel (già usato su Xiaomi 14 Ultra e Motorola Edge 40).

Il display di Xiami Mix Flip, infine, dovrebbe avere una risoluzione di 1,5K.

Per il lancio del nuovo smartphone pieghevole del colosso cinese ci sarà probabilmente da avere pazienza sino a maggio o giugno. Nel corso delle prossime settimane dovremmo saperne di più.

