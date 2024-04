Il team di sviluppatori di Xiaomi continua a lavorare alla diffusione di HyperOS che, alla fine dello scorso anno, ha fatto esordire sui dispositivi del colosso cinese la nuova versione del sistema operativo mobile di Google, ossia Android 14.

Sono ancora tanti i modelli di Xiaomi che devono ricevere l’atteso aggiornamento e il suo team nelle scorse ore ha deciso che è arrivato il momento di condividere i programmi dell’azienda per quanto riguarda il secondo trimestre del 2024 (ossia quello che va da aprile a giugno).

Ecco la roadmap di Xiaomi per gli aggiornamenti HyperOS del Q2 2024

Il produttore cinese ricorda che l’aggiornamento è stato già rilasciato nel primo trimestre di quest’anno per tanti device: Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi 12 5G, Redmi 12C, Redmi 11 Prime, Redmi Pad, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Stando a quanto è stato rivelato su X dalla divisione indiana di Xiaomi, nel corso del secondo trimestre del 2024 HyperOS con Android 14 sbarcherà anche sui seguenti device:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C series

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 Series

In sostanza, si preannuncia una primavera movimentata per il colosso cinese, che si troverà a gestire il rilascio dell’aggiornamento per numerosi device.

C’è da precisare che le tempistiche di rilascio potrebbero essere soggette a variazioni (anche rilevanti) a seconda dei mercati di commercializzazione.

Quando l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà il sistema a comunicarlo agli utenti attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono ad ogni modo procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli update.

