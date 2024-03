Redmi Note 13 Pro+ 5G è l’attuale smartphone Android di punta a marchio Redmi, brand del panorama Xiaomi, un dispositivo che è stato presentato in Italia lo scorso gennaio e che punta tutto su un design elegante, una buona qualità costruttiva e un comparto multimediale di prim’ordine.

In occasione dello Xiaomi Fan Festival 2024, il produttore cinese ha lanciato un’edizione speciale e a tiratura limitata del suo “top” tra i medio-gamma, proposto nella configurazione più generosa di memorie, già acquistabile in offerta sullo store ufficiale.

Redmi Note 13 Pro+ 5G si tinge di argento in edizione speciale

Mystic Silver è il nome della colorazione scelta per l’edizione speciale di Redmi Note 13 Pro+ 5G, lanciata (e già proposta in offerta) in occasione dello Xiaomi Fan Festival 2024, attualmente nella prima fase del suo svolgimento.

Al netto della colorazione, questo smartphone Android mantiene le stesse specifiche del modello regolare: SoC MediaTek Dimensity 7200-Ultra, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K, frequenza di aggiornamento a 12o Hz e luminosità di picco a 1800 nit, comparto fotografico triplo (200 MP principale con OIS + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro) e batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Dimensioni: 161,4 x 74,2 x 8,9 mm

x x Peso: 204,5 grammi

Display: AMOLED CrystalRes da 6,67″ con risoluzione 1.5K , refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1800 nit

da con risoluzione , refresh rate a e luminosità di picco a SoC: MediaTek Dimensity 7200-Ultra (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G610 MC4

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 GB (RAM), 512 GB (spazio di archiviazione, UFS 3.1)

(RAM), (spazio di archiviazione, UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla , 200 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale con OIS) + (ultra-grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (dual SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC , IR , GPS , USB-C

(dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 120 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Redmi Note 13 Pro+ 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Redmi Note 13 Pro+ 5G “Mystic Silver” è in offerta su mi.com

In occasione del lancio italiano dell’intera gamma Redmi Note 13, vi avevamo riportato i prezzi di listino di tutti i modelli, inclusa la punta di diamante Redmi Note 13 Pro+ 5G che viene proposto a 449,90 euro nella versione 8+256 GB o a 499,90 euro nella versione 12+512 GB.

L’edizione Mystic Silver dello smartphone sarà disponibile a giorni, e in tiratura limitata, esclusivamente nella versione 12+512 GB che viene proposta allo stesso prezzo di listino pari a 499,90 euro: sul sito ufficiale di Xiaomi, tuttavia, è attualmente attiva una interessante promozione che consente di portarsi a casa Redmi Note 13 Pro+ 5G “Mystic Silver” al prezzo di 399,90 euro (100 euro di sconto sul prezzo di listino) e di ricevere in omaggio un Redmi Pad SE (4+128 GB, valore commerciale pari a 219,90 euro).

Acquista Redmi Note 13 Pro+ 5G “Mystic Silver” su mi.com

Per usufruire della promozione, valida fino alle 23:59 di lunedì 1 aprile 2024 (ovvero il giorno di Pasquetta), basterà visitare la pagina del prodotto, registrarsi (e/o accedere) e procedere con l’acquisto, accettando di versare un deposito di prevendita (acconto) pari a 10 euro; tra le 00:00 del 2 aprile e le 23:59 del 4 aprile 2024, bisognerà poi versare il saldo (quindi i restanti 389,90 euro) per definire l’acquisto.

Lo store ufficiale di Xiaomi consente di usufruire della spedizione gratuita (in 2-5 giorni lavorativi), di pagare con i più diffusi metodi di pagamento (incluso PayPal) e, su determinati prodotti, di pagare a rate senza interessi. È poi possibile effettuare un reso gratuito entro 15 giorni dalla ricezione del prodotto.

