Dopo numerose prese in giro da parte di Google, alla fine dell’anno scorso Apple ha finalmente annunciato che avrebbe supportato lo standard Rich Communication Services (RCS) di Google.

All’epoca Apple aveva fornito un generico 2024 come tempistica per l’adozione di RCS in iMessage, ma ora Google rivela qualcosa di più preciso in merito.

Il supporto RCS arriverà su iOS nell’autunno del 2024

In una nuova pagina Web dedicata a Google Messaggi il colosso di Mountain View rivela che il supporto della messaggistica RCS per iOS arriverà nell’autunno del 2024. Questo è un po’ meno generico rispetto al “prossimo anno” affermato da Apple al momento del suo annuncio.

L’autunno è un periodo cruciale per Apple, visto che a settembre lancia i nuovi iPhone, quindi non è escluso che il supporto RCS in iMessage possa debuttare più o meno in concomitanza del lancio della serie iPhone 16, tuttavia i test per il supporto RCS potrebbero iniziare con il lancio delle prime beta di iOS 18 che si prevede accadrà a giugno alla WWDC 2024.

In ogni caso gli utenti Android dovranno pazientare ancora un bel po’ prima che gli amici e i familiari che utilizzano l’iPhone possano ricevere i loro video con una qualità decente.

RCS è uno standard di settore moderno per la messaggistica e permette di intrattenere una conversazione con qualcuno in modo più dinamico e sicuro rispetto agli SMS o MMS, offrendo un’esperienza di messaggistica interattiva e avanzata.

