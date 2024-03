Il team di sviluppatori di WhatsApp ha rilasciato, proprio in queste ore, un aggiornamento in versione beta per l’app per Android che porta la versione dell’applicazione di messaggistica istantanea alla 2.24.7.19. Questo update introduce una serie di modifiche all’interfaccia della schermata di chiamata, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e rendere più chiare le informazioni visualizzate. Andiamo a vedere insieme tutte le novità disponibili con l’ultima versione dell’app in versione beta.

Novità in vista per l’interfaccia della schermata di chiamata su WhatsApp Beta per Android

Una delle novità più significative di questo aggiornamento riguarda la sostituzione del pulsante “indietro”, presente in alto a sinistra, con un nuovo pulsante che permette di minimizzare la schermata di chiamata durante una conversazione, magari per effettuare altre operazioni in contemporanea.

Questa modifica mira a rendere più intuitiva la navigazione durante le chiamate, risolvendo un problema comune riscontrato quotidianamente dagli utenti. In precedenza, infatti, molti utilizzatori tendevano a toccare il pulsante “indietro” pensando erroneamente di terminare la chiamata. L’introduzione del pulsante “minimizza” chiarisce la funzione di questo comando, consentendo agli utenti di uscire dalla schermata di chiamata senza interrompere la conversazione in corso.

Oltre alla sostituzione del pulsante “indietro”, WhatsApp ha apportato altre modifiche all’interfaccia della schermata di chiamata per garantire una maggiore visibilità e distinguibilità dei pulsanti dell’interfaccia di chiamata, sia per le call singole sia per quelle di gruppo che prevedono la partecipazione di tre o più persone. Gli elementi nella parte superiore dello schermo sono ora inseriti all’interno di un cerchio distinto, che crea un contrasto con lo sfondo della schermata di chiamata. Questa scelta di design rende i pulsanti più evidenti e facilmente individuabili, migliorando ulteriormente l’usabilità dell’interfaccia.

L’interfaccia ottimizzata della schermata di chiamata è attualmente disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultima versione di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Nelle prossime settimane la nuova interfaccia verrà gradualmente estesa a un numero maggiore di utenti, permettendo a sempre più persone di beneficiare di queste migliorie.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto rigarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, la versione 2.24.7.19 è disponibile a questo indirizzo mentre trovate la versione più recente 2.24.7.20, sempre in versione beta, qui.

