Google Keep è un’app minimale che funge da block notes ed è utile per prendere note audio, disegni, appunti testuali o foto. Ultimamente il servizio sta ricevendo qualche attenzione in più da parte di Google e recentemente è emerso che l’azienda stava lavorando su una nuova barra inferiore. Ora sembra che Google abbia cambiato idea, in quanto la società ha rimpiazzato la barra inferiore con un pulsante Fab.

Google Keep testa un pulsante Fab per creare le note

Nell’ultima versione 5.24.112 di Google Keep, Assembledebug è riuscito ad abilitare un nuovo pulsante Fab mobile simile a quello dell’app Google Calendar. Toccando il simbolo “+” in basso a destra il pulsante si espande verticalmente per mostrare tre pulsanti. Il primo permette di creare una nota di disegno, il secondo consente di creare un elenco di cose da ricordare e il terzo offre la possibilità di creare una semplice nota di testo.

Questa novità è attualmente nascosta poiché è ancora in fase di sviluppo e come per tutte le funzionalità in sperimentazione non è detto che diventerà ufficiale. È possibile aggiornare l’app Google Keep alla versione più recente attraverso il Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, ecco la classifica di Marzo 2024