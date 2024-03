Negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerose novità introdotte dagli sviluppatori di WhatsApp, che, senza ombra di dubbio, hanno saputo rispondere alle esigenze e ai desideri degli utenti, implementando funzionalità innovative e migliorando quelle già esistenti.

Uno degli aspetti su cui il team di sviluppo dell’app di messaggistica istantanea sta concentrando i propri sforzi in queste settimane è quello degli aggiornamenti di stato, una feature molto apprezzata che permette di condividere momenti, pensieri e contenuti multimediali con i propri contatti in rapidità, in linea con le storie di Instagram e di Facebook (che fanno capo alla stessa società madre, Meta).

Recentemente vi abbiamo parlato dell’introduzione della possibilità di condividere video della durata massima di un minuto tramite gli aggiornamenti di stato, una novità che, sebbene non rilasciata ufficialmente, siamo sicuri che riscuoterà un grande successo tra gli utenti.

Il nuovo design degli aggiornamenti di stato di WhatsApp è ormai alle porte

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo quanto emerso dalla versione beta 2.24.7.16 di WhatsApp per Android, disponibile sul Google Play Store, gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova interfaccia per la condivisione degli aggiornamenti di stato. Questa novità mira a semplificare e rendere ancora più intuitivo il processo di condivisione, offrendo agli utenti un’esperienza indubbiamente più semplice. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa bolle in pentola nelle fucine di WhatsApp.

Come potete osservare dallo screenshot che trovate in basso, la nuova interfaccia, ancora in fase di sviluppo, introdurrà una barra inferiore che permetterà agli utenti di passare rapidamente da un formato multimediale all’altro durante la condivisione. Nella parte inferiore dello schermo, infatti, saranno presenti delle opzioni che consentiranno di scegliere se inviare testo, video o foto, una novità che andrà a semplificare notevolmente il processo di selezione e condivisione di contenuti.

Questa modifica sembra essere una risposta al futuro redesign del pannello degli aggiornamenti di stato, già individuato nella versione beta 2.24.4.23 di WhatsApp per Android. In particolare, pare che WhatsApp stia spostando la scelta tra testo e contenuti multimediali all’interno dell’interfaccia di condivisione, invece di averla direttamente nel pannello degli aggiornamenti di stato che compare una volta selezionata una foto da condividere.

Questa scelta porta con sé diversi vantaggi. In primo luogo, riduce il numero di passaggi necessari per passare dal testo ai contenuti multimediali e viceversa. Integrando questa opzione direttamente nell’interfaccia di condivisione, infatti, gli utenti potranno cambiare rapidamente tipologia di contenuto senza dover uscire dalla schermata corrente, con notevoli benefici in termini di praticità d’uso.

Come anticipato in apertura, la nuova interfaccia per la condivisione degli aggiornamenti di stato è ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app, in un primo momento solo per i beta tester che hanno deciso di utilizzare WhatsApp in versione beta. Non appena saranno disponibili ulteriori dettagli su questa funzionalità, sarà nostra premura comunicarvi nuovi aggiornamenti.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto rigarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, la versione 2.24.7.16 è disponibile a questo indirizzo mentre trovate la versione più recente 2.24.6.17, sempre in versione beta, qui.

