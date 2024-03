POCO deve ancora annunciare ufficialmente lo smartphone POCO F6 Pro, ma l’esistenza del dispositivo è ormai confermata, in quanto è stato recentemente avvistato sul sito web di certificazione thailanderse NBTC con il numero di modello 23113RKC6G.

Le specifiche trapelate rivelano che POCO F6 Pro potrà competere con i migliori smartphone di punta a partire dalla multimedialità grazie a uno straordinario display AMOLED 2K a 12 bit da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento uniforme di 120 Hz, touch-sampling a 2160 Hz, PWM Dimming fino a 3840 Hz e luminosità di picco di 4000 nits, oltre al supporto per HDR10+ e Dolby Vision. A rincarare la dose ci pensa il cuore pulsante in quanto dovrebbe trattarsi del (ancora ottimo) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5x e fino a 512 GB di spazio di archiviazione.

Meno interessante come da tradizione il comparto fotografico che dovrebbe essere composto dal solito sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel, oltre al già più interessante 50 MP principale con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) ed elettronica (EIS), mentre frontalmente ci sarebbe un sensore da 16 MP.

Le opzioni di connettività includerebbero 5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC, mentre l’autonomia verrebbe fornita da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W.

Al momento è ancora sconosciuta la data di lancio, cosa che potrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2024 (indicativamente tra aprile e maggio) insieme a un modello POCO F6 meno costoso.

Con queste specifiche e il presunto collegamento con la serie Redmi K70, lanciata in Cina lo scorso anno, POCO F6 Pro potrebbe diventare un autentico flagship killer del 2024, offrendo prestazioni elevate a un prezzo (che presumiamo, via per la storia dell’azienda) competitivo.

Un prodotto ovviamente che si aggiungerà a quelli da poco lanciato come POCO X6 Pro di cui vi lasciamo la nostra recensione:

Leggi anche: Migliori smartphone Redmi / POCO, la classifica di Marzo 2024