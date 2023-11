Torniamo a parlare di Google Chrome e in particolare dell’applicazione per Android che dopo essere sbarcata nei primi giorni del mese sul canale beta con la versione 120 è pronta ad arricchire la propria offerta di funzioni con una soluzione in grado di risolvere il conflitto tra il browser del colosso e i password manager di terze parti.

Google Chrome può vantare un sistema di gestione delle password, sebbene alquanto scarno rispetto alla concorrenza in questo ambito in cui competono player del calibro di 1Password e Lastpass, per citarne alcuni. Una disparità evidente a cui Google pare intenzionata a porre fine come testimoniato gli sforzi profusi verso il Google Password Manager, un vero e proprio servizio autonomo tramite il quale gestire le proprie password, login e informazioni sensibili attraverso un’esperienza unificata e identica su ogni e dispositivo.

Su questo tema una critica spesso mossa nei confronti di Chrome è il funzionamento limitato del proprio sistema di riempimento automatico con i password manager di terze parti poiché offre un’esperienza scarna rispetto a quanto succede con il gestore di Google.

Una situazione la cui risoluzione sembra essere più vicina grazie alla novità in arrivo sull’app che si pone l’obiettivo di avvicinare il browser alle esigenze dei propri utente.

Google Chrome vuole migliorare la gestione dei password manager di terze parti

Si chiama Autofill Options ed è la nuova voce nelle impostazioni dell’app per Android che punta a offrire la possibilità di scelta del proprio gestore di password preferito in fase di riempimento automatico dei campi dedicati alle suddette.

La funzione è stata attualmente scovata su Chrome 119, nella beta di 120 e sul canale Canary della versione 121, e si cela dietro il flag chrome://flags/#enable-autofill-virtual-view-structure; attualmente disponibile a un numero ristretto di utenti tra cui l’informatore “Leopeva64” su X, figura affidabile per quel che concerne le novità in arrivo sul browser di Big G.

La funzione è disponibile all’interno delle impostazioni dell’app per Android alla voce Autofill Options; una volta premuta offrirà la possibilità di scelta tra Google Password Manager o un servizio di terze parti di gestione delle password.

Alla prova sul campo i cambiamenti sembrerebbero ancora minimi e sia Chrome che i gestori di terze parti mostrano entrambi i propri suggerimenti di compilazione automatica sui siti Web supportati.

Nonostante ciò, anche sulle versione testate dall’informatore permangono i problemi noti: i dati di indirizzi o carte di credito memorizzati sull’app usata per il test ovvero 1Password non vengono visualizzati affatto sui siti Web su cui è stato provato. A dimostrazione di come la nuova opzione sia ancora in piena di fase di sviluppo e pertanto soggetta a modifiche.

Errori di gioventù a parte, la soluzione introdotta da Google risulterà in un significativo aumento della privacy e sicurezza digitale degli utenti. Un’opzione del genere, finora assente, consentirà di eliminare le interferenze tra i vari servizi di gestione delle password le quali portavano a un peggioramento dell’esperienza per l’utente finale non solo per quel che riguarda l’interfaccia utente ma anche di sicurezza generale: trovandosi costretto a ripiegare sul canonico – e per nulla sicuro – copia e incolla di informazioni sensibili quali password, indirizzi e dati bancari.

Questa aggiunta, come fatto notare anche dallo stesso leaker, prepara il terreno per l’avvento massiccio delle passkeys: il nuovo sistema che consente di accedere alle app e ai siti web utilizzando metodi di autenticazione biometrica quali l’impronta digitale, la scansione del volto oppure il PIN di blocco dello schermo. Ebbene, i siti web e i gestori delle password dovranno funzionare quasi in simbiosi affinché questo metodo possa avere il successo che Google auspica.

Come scaricare o aggiornare il browser di Google

Per scaricare o aggiornare il browser Google Chrome sugli smartphone Android, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante ed effettuare un tap su “Aggiorna” (nel caso in cui l’abbiate installata e vi venisse segnalato un aggiornamento) o “Installa” (nel caso in cui vogliate provarla per la prima volta).

Potrebbe interessarti anche: Il Material You arriva nella versione desktop di Google Chrome