Google Drive è uno dei servizi offerti dal colosso di Mountain View, non necessita di presentazioni visto che viene ampiamente utilizzato da chiunque sia in possesso di un account Google; l’azienda offre infatti 15 GB di spazio di archiviazione in cloud in maniera gratuita, quantitativo sufficiente a soddisfare le necessità di diversi utenti.

Il servizio in questione riceve costantemente miglioramenti e nuove funzioni, di recente a titolo di esempio abbiamo visto come Drive abbia migliorato la riproduzione video e allargato la nuova UI per la ricerca, ma anche come in futuro lo scanner di documenti integrato nel servizio potrà essere utilizzato con qualsiasi applicazione Android, nonché come il servizio stia cercando di mettere in ordine i vostri file.

Oggi vediamo insieme l’ultima novità giunta nel servizio di cloud storage di Google, si tratta di una novità puramente estetica riservata alla versione web di Drive, ma che sicuramente farà felici diversi utenti.

Google Drive sul web riceve finalmente il tema scuro

Ormai da qualche tempo diversi sistemi operativi, sia desktop che mobile, consentono all’utente di scegliere tra un tema chiaro e uno scuro, nella maggior parte dei casi inoltre, buona parte dei servizi installati si adeguando al tema scelto dall’utente.

La versione mobile di Google Drive ne è un esempio, se sul vostro smartphone attivate il tema scuro anche la relativa applicazione vi si presenterà con il medesimo aspetto grafico; così non è però per la versione web del servizio, o almeno così non era finora.

Come potete notare dalle immagini in galleria, nelle ultime ore Big G ha iniziato la distribuzione di una nuova funzionalità nella versione web di Google drive, che permette ora all’utente di scegliere se utilizzare un tema chiaro oppure scuro. Accedendo a Drive potreste essere accolti da un’apposito banner che vi segnala la novità in questione con la dicitura “Novità! Modalità Buio. Continua per goderti Drive con il tema scuro“.

La novità è raggiungibile dalle Impostazioni di Drive, nella sezione Generale, raggiungibile cliccando l’apposita icona a forma di ingranaggio in alto a destra; essa non seguirà il tema impostato dal sistema, ma esclusivamente la scelta operata dall’utente. Come potete notare, Google ha optato per uno sfondo grigio leggermente più chiaro nelle zone della barra laterale e della barra di ricerca, mentre la zona centrale è più scura; non vengono modificate in alcun modo le icone dei file.

Ben venga dunque l’implementazione del tema scuro nella versione web di Drive, visto che diversi servizi offerti dall’azienda ne sono attualmente sprovvisti; la novità in questione dovrebbe essere in fase di rilascio per tutti gli utenti, qualora non riusciste ancora a visualizzarla si tratterà di pazientare ancora un po’.

