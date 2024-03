Una novità “nascosta” è in distribuzione su Google Wallet per Android, l’app che funge da portafoglio digitale e consente i pagamenti tramite NFC. Più precisamente, la novità riguarda l’importazione di pass digitali, che si allarga a un formato di Apple: vediamo di che si tratta più da vicino.

Google Wallet può importare i pass digitali nel formato .pkpass di Apple

Come probabilmente saprete, Google Wallet è un’app che riunisce diverse funzionalità, comprese quelle che prima risultavano parte di Google Pay (che infatti sta chiudendo proprio in suo favore). Oltre a consentire i pagamenti tramite NFC, può fare da portafoglio digitale, archiviando carte di credito e di debito, ma anche carte d’identità e documenti, patenti, biglietti per il trasporto o per eventi, carte d’imbarco, pass, carte regalo, carte fedeltà, certificati vaccinali, chiavi virtuali per le auto e non solo.

In queste ore il solito Mishaal Rahman segnala l’aggiunta di una novità che potrebbe far contenti gli utenti (o gli ex utenti) Apple: in distribuzione su Google Wallet c’è la possibilità di importare pass digitali salvati nel formato .pkpass della mela. Le segnalazioni si stanno moltiplicando, anche se non tutti gli utenti sembrano avere questa possibilità. Come possiamo vedere nel breve video qui sotto, Google Wallet appare nella lista di app dopo aver premuto su un file .pkpass: proseguendo, fornisce una schermata guidata per l’importazione.

Non sappiamo esattamente se la novità sia legata a cambiamenti lato server, a uno specifico aggiornamento di Google Wallet, o se venga richiesta (anche) una delle più recenti versioni dei Google Play Services. Nel dubbio potete verificare di disporre della release più recente di entrambe le app seguendo i badge qui in basso per il Google Play Store. Se avete fretta, potete affidarvi ad APKMirror per il download e l’installazione manuale (qui e qui).

Leggi anche: Recensione ASUS Zenfone 11 Ultra: AI, hardware al top ma… addio compattezza