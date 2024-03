Torniamo a parlare della serie Samsung Galaxy Watch7 perché sono arrivate nuove interessanti anticipazioni: a quanto pare gli smartwatch Wear OS in arrivo potrebbero essere tre, tutti con un nuovo processore decisamente più efficiente (sempre della linea Exynos). Vediamo cosa ci dicono le ultime.

Samsung Galaxy Watch7 in arrivo in tre versioni con Exynos W940 a 3 nm?

Questo 2024 si prospetta importante per il produttore sud-coreano, anche per quanto concerne i dispositivi wearable. Dopo aver presentato ufficialmente Samsung Galaxy Fit3, che ancora deve farsi vedere in Italia, e aver mostrato i primi dettagli su Samsung Galaxy Ring (che dovrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno), Samsung sta concentrando molte delle sue energie sulla prossima serie Galaxy Watch, che a quanto sembra potrebbe tornare al passato optando per un formato quadrato.

Secondo quanto trapelato dalla Corea del Sud, la serie Samsung Galaxy Watch7 potrebbe essere composta non da due, ma da tre modelli: ancora non ci sono certezze ovviamente, men che meno sulle nomenclature, ma il produttore potrebbe optare per Samsung Galaxy Watch7, Samsung Galaxy Watch7 Pro e Samsung Galaxy Watch7 Classic. Non è da escludere che solo parte della nuova gamma possa disporre dello schermo di forma quadrata sul quale puntano i rumor recenti, in modo da andare ad accontentare “tutti”.

Le anticipazioni sui prossimi smartwatch non sono però finite qui: in base a quanto riportato da @TheGalox_ su X, l’intera serie Galaxy Watch7 potrebbe adottare l’Exynos W940, un chipset che potrebbe risultare più efficiente del 50% e al contempo più rapido del 30% rispetto al predecessore. Seguendo precedenti indiscrezioni, questo W940 potrebbe risultare il primo chip di Samsung Foundry con processo produttivo a 3 nm.

Si tratterebbe di passi avanti davvero niente male, che permetterebbero al tris di smartwatch di avere ulteriori armi per contendersi il mercato con OnePlus Watch 2, Google Pixel Watch 2 e Xiaomi Watch 2 (che utilizzano un chip a 4 nm di Qualcomm): vedremo se tutto sarà confermato dalle evidenze nei prossimi mesi. La serie Samsung Galaxy Watch7 dovrebbe essere presentata ufficialmente la prossima estate, forse in compagnia di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6: la data giusta potrebbe essere quella del 10 luglio 2024, anticipata rispetto agli anni scorsi a causa delle Olimpiadi (di cui Samsung è sponsor).

In copertina Samsung Galaxy Watch6 Classic

