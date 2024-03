Sebbene Samsung sia principalmente proiettata sugli smartphone, il produttore coreano di tanto in tanto lancia anche qualche smartwatch e tra i modelli attesi per il 2024 vi sono quelli della serie Samsung Galaxy Watch7.

Tra le novità che il colosso coreano ha in programma pare vi sia anche il ritorno al passato per quanto riguarda il design: a distanza di oltre dieci anni dal lancio del suo primo smartwatch con display quadrato (il Samsung Galaxy Gear), infatti, nel 2024 questa soluzione potrebbe prendere il posto dello schermo circolare che da anni rappresenta uno dei tratti distintivi degli smartwatch dell’azienda.

La serie Samsung Galaxy Watch7 potrebbe rivoluzionare il design

Sembra che il design del nuovo smartwatch di Samsung ricordi in qualche modo quelli di celebri modelli lanciati oltre dieci anni fa, come i Samsung Galaxy Gear, Gear 2 e Gear Live.

Dopo di essi il colosso coreano è passato al display circolare con Samsung Galaxy Gear S2 e da quel momento tale soluzione è stata proposta sui vari modelli che si sono succeduti nel tempo, fino ad arrivare a Samsung Galaxy Watch6.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’importante modifica stilistica di Samsung potrebbe fare il suo esordio già nel corso dell’estate con la serie Samsung Galaxy Watch7 (la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per la parte iniziale di luglio).

Pare che all’interno del team di Samsung siano in tanti a spingere per tale rivoluzione ed è probabile che alla fine saranno proprio loro a spuntarla.

Sarà interessante scoprire in quale modo Samsung implementerà uno schermo di forma quadrata e come convincerà i suoi clienti a tornare a tale formato dopo che per anni li ha fatti innamorare del design circolare della serie Samsung Galaxy Watch.

* * * Nell’immagine Samsung Galaxy Gear

