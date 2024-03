I lanci di nuovi smartphone sembrano non fermarsi mai, nelle prossime settimane dovrebbero fare il loro debutto OnePlus Ace 3V – OnePlus Nord 4 nel resto del mondo – e la famiglia Motorola Edge 50 la cui presentazione, a detta dell’azienda, è prevista per il prossimo 3 aprile nonostante rimangano ancora molti dubbi sui modelli della gamma a partire da nomenclatura e specifiche.

In aiuto ci viene la macchina delle indiscrezioni che anche questa volta ha svelato numerosi dettagli e specifiche tecniche del modello di OnePlus e fatto luce sul prossimo Motorola Edge 50 Fusion, medio di gamma della casa alata; scopriamole insieme.

Spunta Motorola Edge 50 Fusion: la nuova fascia media della casa alata

La famiglia Motorola Edge 50 continua a rendersi protagonista di leak e fughe d’informazioni, questa volta ad opera del famigerato Evan Blass che ha svelato gran parte delle specifiche che compongono la scheda tecnica del prossimo Motorola Edge 50 Fusion; un appellativo, Fusion, del tutto nuovo per il produttore e che dovrebbe configurarsi come medio di gamma, inferiore al flagship Motorola Edge 50 Pro, finito al centro di una corposa indiscrezione la scorsa settimana.

A detta di Blass, Motorola Edge 50 Fusion – nome in codice “Cusco” – dovrebbe sfoggiare un ampio pannello da 6,7 pollici P-OLED; non è emerso nulla, invece, sui dettagli del refresh rate che ci aspettiamo possa essere da 90 Hz, visto il posizionamento dello smartphone.

Sotto il cofano, dovremmo aspettarci il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, chiaro indicatore del fatto che stiamo parlando di uno smartphone di fascia media, coadiuvato da 256 GB di memoria interna, 5000 mAh di batteria e supporto alla ricarica rapida da 68 W.

Pochi ma buoni i dettagli emersi sul comparto fotografico: formalmente dovremmo trovare un sensore da 32 MP mentre il sensore principale posteriore dovrebbe essere un’unità Sony da 50 MP, nessuna informazione sugli altri sensori per i quali ci aspettiamo uno grandangolare e uno macro o accessorio.

Tra le altre caratteristiche non mancheranno l’NFC, la certificazione IP68 e una protezione frontale firmata Corning Gorilla Glass 5.

Motorola Edge 50 Fusion dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni: Peacock Pink, Ballad Blue (con cover posteriore in pelle vegana) e Tidal. Niente di nuovo sul versante del prezzo anche se è lecito attendersi un posizionamento nella fascia media del mercato intorno ai 400-500 euro.

A detta di Blass, l’imminente serie Motorola Edge 50 dovrebbe essere composta da Edge 50, Edge 50 Fusion e Edge 50 Pro (primo smartphone dell’azienda a montare lo Snapdragon 8 Gen 3); modelli di cui nelle prossime settimane è lecito attendersi nuove indiscrezioni in attesa del lancio, previsto per il 3 aprile.

OnePlus Nord 4 promette fluidità e potenza

L’altro protagonista delle scorse ore è OnePlus Ace 3V, modello in arrivo la prossima settimana in Cina di cui l’azienda stessa ha svelato alcune interessanti informazioni in preparazione del lancio, tra cui un’immagine della parte frontale del dispositivo.

Come accennato e come spesso accade con gli smartphone del brand, il nome dovrebbe differire in base alla regione di vendita; in questo caso globalmente, fatta eccezione per il suolo cinese, dovrebbe trattarsi del OnePlus Nord 4.

Partiamo con il design frontale, diffuso dalla stessa OnePlus in cui possiamo notare le cornici sottili e piatte ma non del tutto simmetriche, inferiormente sembrerebbe esserci un leggero mento ma l’immagine potrebbe trarre in inganno.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il fiore all’occhiello dello smartphone dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, primo a debuttare sul mercato col nuovissimo chipset. Questo, peraltro, dovrebbe essere affiancato da memorie RAM fino a 16 GB LPDDR5X e spazio d’archiviazione da 512 GB con memoria UFS 4.0, specifiche che ci arrivano direttamente dall’account ufficiale di OnePlus su Weibo su cui l’azienda ha offerto alcune anticipazioni.

Tra queste il produttore ha voluto menzionare il conseguimento della certificazione TÜV SÜD 48-month Fluency Rating A ovvero una scala di valutazione riconosciuta a livello mondiale che ha il compito di valutare l’efficacia della sinergia tra hardware e software in termini di fluidità nello smartphone, un segnale che fa ben sperare sulla bontà dell’esperienza utente offerta da OnePlus Ace 3V.

I teaser non sono finiti qui, difatti ci ha pensato Lie Jie Louis, OnePlus China President, a diffondere dettagli sulla batteria dell’imminente modello definendola “Estremamente capace”; lo smartphone, stando ai leak, dovrebbe essere dotato di un’unità da 5500 mAh le cui prestazioni, a detta di Jie Louis, sono superiori a quelle di OnePlus 12.

Completano il quadro delle caratteristiche tecniche il display OLED con risoluzione 1,5 K, refresh rate da 120 Hz e sensore per la lettura delle impronte digitali posizionato sotto il pannello.

Scarne le informazioni sul comparto fotografico che prevedono un doppio sensore posteriore, principale da 50 MP e grandangolare, e fotocamera frontale da 16 MP.

Nessuna novità in merito ai prezzi o alle disponibilità di colore, ne sapremo sicuramente di più la prossima settimana in fase di presentazione.

