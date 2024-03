HONOR Magic V2 RSR non è l’unico smartphone della casa cinese ad essere stato realizzato in collaborazione con Porsche Design: il prossimo 18 marzo 2024 sarà svelato anche HONOR Magic6 RSR Porsche Design, che potrebbe però rimanere confinato alla Cina. In più dovremmo vedere pure HONOR Magic6 Ultimate Edition. Scopriamo le ultime su questi smartphone a pochi giorni dal debutto.

HONOR Magic6 Ultimate Edition e Magic6 RSR Porsche Design in arrivo

Manca ormai poco per scoprire ufficialmente HONOR Magic6 Ultimate Edition, uno smartphone di fascia premium in arrivo con un design molto particolare, come testimoniano le ulteriori immagini spuntate i giorni scorsi. In sua compagnia sarà svelato anche HONOR Magic6 RSR Porsche Design, con qualche elemento in comune.

Secondo quanto riportato dalla Xinhua News Agency, i due nuovi dispositivi offriranno un sensore fotografico con una nuova tecnologia chiamata LOFIC, sviluppata in collaborazione con OmniVision. Di questa ha parlato in precedenza anche il product manager di HONOR Li Kun: la sigla sta per Lateral OverFlow Integration Capacitor. In particolare, dovrebbe servire ad aiutare a preservare meglio i dettagli nelle luci e nelle ombre, secondo quanto riferito con una gamma dinamica migliorata dell’800%. Il nuovo sensore potrà raggiungere una gamma dinamica ultraelevata da 15EV, con una gamma dinamica teorica paragonabile a quella della Sony Alpha α7S III. Non mancheranno funzionalità di intelligenza artificiale pensate per sfruttare al meglio l’hardware a bordo, anche attraverso funzioni di rilevamento mirate a catturare i soggetti in movimento.

Le anticipazioni non sono finite perché il leaker Teme (@RODENT950) ha pubblicato su X un’interessante immagine del presunto HONOR Magic6 RSR Porsche Design (in seguito rimossa). Possiamo notare subito la dicitura Porsche Design in verticale al centro, la stessa presente sullo smartphone pieghevole già ufficializzato, e il particolare modulo fotografico dalla forma esagonale, che sembra includere una tripla fotocamera posteriore affiancata a un flash LED (la disposizione degli obiettivi sembra la stessa dell’Ultimate Edition). Con uno sguardo più attento possiamo vedere la scritta “100x”, che dovrebbe riferirsi al massimo ingrandimento raggiungibile grazie (anche) allo zoom digitale.

Tra le altre principali caratteristiche di HONOR Magic6 RSR non dovrebbero mancare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il supporto alla comunicazione satellitare e una batteria con supporto alla ricarica rapida a 100 W. Come abbiamo visto, l’appuntamento per la presentazione ufficiale è fissato per il 18 marzo 2024. In quella stessa data debutterà in Italia PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR.

In copertina HONOR Magic6 Pro

