Amazon lancia quest’oggi una nuova promozione sui prodotti resi della sezione Amazon Seconda Mano. Le offerte sono attive dalle 12:00 di oggi, 15 marzo, fino alle 23:59 del 19 marzo 2024, e come spesso è capitato ultimamente toccano una selezione di prodotti: andiamo a scoprire come funziona l’iniziativa e come scovare le migliori opportunità.

Extra sconto del 20% su alcuni prodotti Amazon Seconda Mano

Come forse saprete, Amazon Seconda Mano è la sezione del sito che ha preso il posto di Warehouse Deals da qualche tempo e che è dedicata ai prodotti resi e usati. All’interno è possibile trovare migliaia di prodotti, tech e non, a prezzi scontati rispetto al listino ufficiale. I prodotti Seconda Mano vengono classificati in base allo stato: si parte dal “Come nuovo” per i prodotti che sono sostanzialmente stati restituiti senza danni o mancanze (magari con la sola scatola danneggiata) e si passa a “Ottime condizioni“, “Buone condizioni” e “Condizioni accettabili” a mano a mano che i “danni” o i difetti si fanno più importanti. Si può andare da piccoli graffi a consistenti ammaccature o mancanza di accessori: questi dettagli vengono specificati nel paragrafo dedicato alla “Condizione“. Tutti i prodotti offrono in ogni caso la normale garanzia Amazon (qui potete trovare tutti i dettagli sul funzionamento di Amazon Seconda Mano).

Dalle 12:00 del 15 marzo 2024 alle 23:59 del 19 marzo 2024 i clienti Amazon ottengono un extra sconto del 20% sui prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano. Il prezzo scontato, come sempre, apparirà automaticamente durante il checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Anche questa volta i prodotti selezionati hanno un’apposita dicitura che li distingue dagli altri, molto utile visto che a volte vengono coinvolte solamente colorazioni o versioni specifiche dei prodotti.

Come sempre per cercare i prodotti è possibile utilizzare i filtri nella pagina dedicata per spostarsi tra gli scaffali virtuali e dare uno sguardo alle varie categorie, oppure si possono cercare prodotti specifici sfruttando la barra di ricerca (avendo cura di aver selezionato l’apposita sezione nella tendina accanto). Visto il rapido evolversi della situazione e la quantità limitata di scorte, il nostro consiglio è quello di non tentennare troppo di fronte al dispositivo o al prodotto di vostro interesse: potrebbe andare esaurito da un momento all’altro, indipendentemente dalla durata dell’iniziativa promozionale di Amazon.

Per saperne di più sulle offerte Amazon Seconda Mano e per consultare la lista completa di prodotti con l’extra sconto del 20% potete seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che manca poco al dimezzamento del periodo di reso di Amazon: a partire dal 25 marzo 2024 non sarà più di 30 giorni.

Tutte le offerte Amazon Seconda Mano con sconto del 20%

