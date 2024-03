Google non aggiornava il logo Android dal 2020, ma alla fine del 2023 l’azienda ha presentato “The Bot” come nuova mascotte.

Il nuovo marchio Android ha debuttato all’inizio di quest’anno in un logo di avvio sulla serie Samsung Galaxy S24 e ora si sta espandendo anche su alcuni dispositivi Google Pixel, tuttavia sta iniziando a emergere qualcosa di nuovo.

Un nuovo logo Android in 3D approda su alcuni smartphone

Durante la fase di avvio dello smartphone, alcuni utenti hanno visto la mascotte “The Bot” apparire nella parte inferiore dello schermo appena sotto il marchio “Powered by Android” in una versione più tridimensionale di quella già vista sui dispositivi di Samsung e Google.

Il nuovo logo è stato visto ad esempio su HONOR Magic6 Pro e Xiaomi 14 Ultra, tuttavia differiscono leggermente nel design che non sembra ancora consolidato.

Infatti questo inedito logo non sembra disponibile ampiamente, poiché non è presente ad esempio su Xiaomi 14 e nemmeno su altri dispositivi Android lanciati di recente come Nothing Phone (2a) e OnePlus 12.

Si tratta comunque del primo cambiamento rilevante apportato al logo “Powered by Android” dal rinnovamento del 2020 introdotto con Android 10.

