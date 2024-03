Gli smartphone cinesi monopolizzano il podio DxOMark riguardante il comparto fotografico principale: insieme a Huawei Mate 60 Pro+, in cima alla classifica del noto portale spunta OPPO Find X7 Ultra, uno smartphone Android lanciato qualche settimana fa a partire dal mercato cinese. Vediamo come se l’è cavata più nel dettaglio.

OPPO Find X7 Ultra al top su DxOMark

OPPO Find X7 Ultra è stato presentato in Cina un paio di mesi fa in compagnia del fratello minore OPPO Find X7, ma purtroppo almeno per il momento non ci sono novità su un possibile approdo sul nostro mercato. Per gli utenti particolarmente interessati al comparto fotografico sembrerebbe essere un vero peccato: OPPO Find X7 Pro si è infatti posizionato in cima alla nota classifica DxOMark, a pari merito con Huawei Mate 60 Pro+ (157 punti per entrambi). Il terzo gradino vede la presenza di Huawei P60 Pro, staccato di un solo punto (156), mentre ai piedi del podio compaiono iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di Apple (154) e Google Pixel 8 Pro (153).

Come abbiamo visto, OPPO Find X7 Pro offre una quadrupla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Hasselblad (qui per la scheda tecnica completa), composta da:

sensore principale Sony LYT-900 da 50 MP (1″, 23 mm) con apertura f/1.8, OIS, AF

sensore ultra-grandangolare e macro Sony LYT-600 da 50 MP (1/1.95″, 14 mm) con apertura f/2.0, AF

teleobiettivo periscopico con sensore Sony IMX890 da 50 MP (1/1.56″, 65 mm), con apertura f/2.6, OIS, AF

teleobiettivo periscopico con sensore Sony IMX858 da 50 MP (1/2.51″, 135 mm), con apertura f/4.3, OIS, AF

Lo smartphone Android ha raggiunto la vetta della classifica sia nella sua categoria (Ultra-Premium, ossia sopra gli 800 dollari di listino), sia in quella generale, stupendo soprattutto per quanto concerne i campi “Bokeh” e “Tele” (nelle foto) e “Noise” (nei video), che hanno raggiunto rispettivamente 85 punti, 118 punti e 119 punti, facendo segnare nuovi “top score”.

Gli esperti di DxOMark hanno apprezzato l’alta qualità generale e i dettagli, che si tratti di paesaggi o ritratti, ma anche l’ottimo bilanciamento dei colori, la tonalità naturale della pelle, la qualità naturale e dettagliata della sfocatura dello sfondo nei ritratti, le performance con poca luce sia nelle foto che nei video e i dettagli con lo zoom negli scatti a medio e lungo raggio. Nella lista dei “Contro” vengono riportati invece una certa mancanza di dettagli in alcuni scatti con la fotocamera ultra-grandangolare, l’occasionale presenza di dettagli innaturali nei tratti del viso nelle immagini scattate con soggetti in movimento, la mancanza di piccoli dettagli nelle immagini scattate con teleobiettivo a distanza ravvicinata e l’instabilità dell’esposizione e della mappatura dei toni nei video, in particolare nelle scene interne ad alto contrasto.

Vi ricordiamo che OPPO Find X7 Ultra è disponibile all’acquisto in Cina da qualche settimana al prezzo consigliato di partenza di 6499 yuan (poco meno di 840 euro al cambio attuale). Chissà se lo vedremo mai arrivare in Italia: nel caso, sareste disposti ad acquistarlo? A questo link potete dare un’occhiata alla recensione completa firmata DxOMark del comparto fotografico principale dello smartphone.

