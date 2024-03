Di recente sono iniziate a trapelare le prime informazioni sul futuro smartwatch di Google, c’è molta attesa da parte della community di appassionati per Pixel Watch 3 ma ciò non significa che l’azienda abbandoni i suoi attuali dispositivi; di recente per esempio il primo esemplare di smartwatch del colosso ha ricevuto la sincronizzazione delle modalità Riposo e Non disturbare, ma abbiamo visto anche miglioramenti per l’app Fotocamera Pixel, nonché una futura funzione che consentirà di conoscere l’ora grazie alla vibrazione.

Oggi invece, diamo insieme uno sguardo ad una piccola novità in fase di rilascio, che può comunque risultare comoda in determinate situazioni.

I Google Pixel Watch ricevono un nuovo indicatore di avanzamento per le installazioni delle app

Quando provvediamo all’aggiornamento delle applicazioni installate sui nostri smartphone, il Google Play Store ci fornisce un comodo indicatore che ci dà informazioni sull’avanzamento dell’intero processo, sia per il download che per la successiva installazione. Ora, stando a quanto individuato dall’utente Dimitrios Vlachos e condiviso su X (ex Twitter) da Mishaal Rahman, sembra che anche gli smartwatch dell’azienda stiano ricevendo qualcosa di simile.

Come potete notare dalle immagini poco sopra, su alcuni Pixel Watch è ora presente un nuovo indicatore di avanzamento per le installazioni delle app, visualizzabile nel cassetto delle app dell’orologio quando si scarica un’app o un aggiornamento tramite Google Play Store.

Non si tratta quindi di uno stravolgimento, quanto più di una piccola aggiunta che consente all’utente di monitorare l’avanzamento dei processi di installazione e aggiornamento delle applicazioni sul proprio smartwatch.

Come detto al momento la funzionalità non è disponibile per tutti gli utenti, ma solo per alcuni, segno di come Google stia probabilmente testando la novità in questione; ad ogni modo per ora sembra disponibile solo per Google Pixel Watch e Pixel Watch 2, ma non è assolutamente da escludere che nel prossimo futuro possa diventare una caratteristica standard di Wear OS e diventare di conseguenza disponibile per tutti gli smartwatch mossi dal sistema operativo in questione.

