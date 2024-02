L’applicazione Fotocamera Pixel sui dispositivi Wear OS funziona come una sorta di controller per il comparto fotografico dello smartphone e di recente è stata aggiornata per migliorare l’esperienza offerta ai possessori di Google Pixel Watch.

Il team di sviluppatori di Google, infatti, continua a lavorare senza sosta al perfezionamento delle varie applicazioni dell’azienda e in tale lavoro rientra anche Wear OS, su cui l’app Fotocamera Pixel consente ora di passare alle varie modalità foto e video.

L’app Fotocamera Pixel su Wear OS migliora con queste novità

Se fino a questo momento l’applicazione consentiva solamente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e di impostare un timer per lo scatto, ora è possibile cambiare la modalità della fotocamera direttamente da Google Pixel Watch.

Dal pulsante hamburger, attraverso le “Modalità” in alto è possibile avere accesso a varie funzionalità (Night Sight, Ritratto, Foto, Video, Rallentatore e Time Lapse).

Questo nuovo switcher per le varie modalità di scatto è stato introdotto con la versione 9.2 di Fotocamera Pixel, con la quale sono state implementate anche altre piccole modifiche all’interfaccia dell’applicazione.

E così l’elenco principale ora si chiama Impostazioni, lo switcher della fotocamera è ora un menu invece di essere una semplice scorciatoia per passare dal sensore posteriore a quello frontale (e viceversa) mentre il timer consente agli utenti di scegliere tra 3 e 10 secondi.

In sostanza, una serie di piccole modifiche che di certo non rivoluzionano l’esperienza di utilizzo dell’applicazione ma che, nel complesso, la migliorano.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Fotocamera Google man mano che vengono rilasciate potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può anche essere scaricata dal Google Play Store sfruttando il seguente badge:

