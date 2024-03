Infornata di rumor per i pieghevoli Android: ieri è stato il turno del MIX Fold 4 di Xiaomi, mentre oggi tocca invece a Google Pixel Fold 2 e Samsung Galaxy Z Flip6.

Google Pixel Fold 2: come saranno i display

Sul prossimo pieghevole a libretto di Mountain View le informazioni non mancano. A febbraio sono spuntati i primi render che ne anticipano il design, diverso da quello del predecessore, e ora emergono informazioni sul display.

La fonte è il leaker Ross Young, un riferimento quando si parla di schermi. Secondo le informazioni di cui dispone Young Pixel Fold 2 dovrebbe avere un display esterno da 6,29 pollici, mentre quello interno dovrebbe essere da 8,02 pollici.

Insomma, il prossimo foldable di Google dovrebbe offrire un’esperienza più immersiva del predecessore sia da chiuso che da aperto, dal momento che sulla prima generazione di Pixel Fold il display esterno ha una diagonale da 5,8 pollici e quello interno da 7,9 pollici.

Young ha anche rivelato che la produzione dei pannelli inizierà presto, già ad aprile. Tempistiche che sembrano plausibili alla luce della finestra di lancio prevista per Pixel Fold 2, che non dovrebbe discostarsi troppo da quella di Pixel Fold, arrivato sul mercato USA il 27 giugno 2023, a quasi due mesi dalla presentazione nel corso del Google I/O dello scorso maggio.

Galaxy Z Flip6, qualche millimetro in più al posto giusto

Una delle novità più importanti di Samsung Galaxy Z Flip5, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, è il display esterno da 3,4 pollici, un passo in avanti netto rispetto a quello da 1,9 pollici introdotto su Galaxy Z Flip3 e riproposto poi anche su Galaxy Z Flip4.

Su un dispositivo a conchiglia anche pochi millimetri fanno la differenza quando si tratta dello schermo posto sulla cover, proprio perché lo spazio a disposizione è poco, e renderlo utilizzabile per più funzioni possibili è una lotta software ed hardware.

Ecco, in questo senso ci sono buone notizie per Galaxy Z Flip6, che secondo il leaker TheGalox dovrebbe aumentare ulteriormente le dimensioni del pannello esterno, portandole a 3,9 pollici (con un incremento, quindi, di 0,5 pollici rispetto allo Z Flip5). Si tratta di una conferma, sostanzialmente, di quanto anticipato da Ross Young già lo scorso novembre.

Il rumor comunque non si ferma qui, e aggiunge che Samsung dovrebbe rivestire il display esterno con un vetro Gorilla Glass Armor.

Insomma, il profilo di Galaxy Z Flip 6 comincia a farsi sempre più netto. Le indiscrezioni raccolte negli ultimi mesi parlano di Snapdragon 8 Gen 3 come SoC, tagli di RAM fino a 12 GB (la prima volta per uno Z Flip), un display interno invariato da 6,7 pollici e una batteria più grande di quella di Z Flip 5. Sono arrivate anticipazioni anche sui colori con cui Samsung dovrebbe renderlo disponibile al lancio, che da tradizione della serie dovrebbe cadere in estate.