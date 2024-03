Si torna a parlare di Xiaomi MIX Fold 4, il prossimo pieghevole “a libretto” del marchio cinese, dopo i primi rumor emersi ad inizio febbraio. La fonte è sempre la stessa, ovvero il leaker Digital Chat Station, che tramite il proprio profilo Weibo ha diffuso nuove informazioni sul dispositivo.

Batteria ancora più grande e ricarica ancora più veloce

A quanto pare Xiaomi MIX Fold 4 sarà equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh (o anche leggermente di più) accoppiata ad una ricarica rapida a 100W. Un bel passo in avanti rispetto alle già buone specifiche del predecessore, Xiaomi MIX Fold 3, che invece monta una batteria con 4.800 mAh di capienza, mentre la velocità di ricarica si ferma a 67W.

Sotto la scocca, che secondo le indiscrezioni sarà impermeabile, MIX Fold 4 dovrebbe offrire (almeno in una configurazione) 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Il SoC, salvo sorprese, sarà lo Snapdragon 8 Gen 3, ovvero la soluzione di vertice del catalogo Qualcomm. Inoltre Xiaomi dovrebbe montare sul suo prossimo pieghevole un motorino aptico capace di garantire un feedback superiore rispetto alla generazione precedente.

Il leak tocca pure il comparto fotografico, anche se senza scendere nei dettagli: MIX Fold 4 dovrebbe infatti proporre una principale da 50 MP e una nuova lente periscopica.

Per quanto riguarda il design, le voci parlano di una piega ancora meno visibile e di un peso che dovrebbe oscillare tra i 220 – 240 g, a seconda dei diversi materiali con cui sarà realizzato il retro del dispositivo.

Questa volta arriverà anche da noi?

Al momento, vale la pena sottolinearlo, non c’è nessuna informazione ufficiale. Per sapere qualcosa di certo toccherà aspettare che sia Xiaomi a scoprire le carte: MIX Fold 3 è stato presentato nell’agosto del 2023, e quindi se lo schema restasse lo stesso potrebbe servire ancora qualche mese prima di conoscere MIX Fold 4.

Tra i rumor che circondano da tempo il dispositivo, comunque, ce n’è uno particolarmente rilevante. Come sappiamo MIX Fold 3 non è arrivato sul nostro mercato, ma non è da escludersi che per MIX Fold 4 le cose possano andare diversamente.

Secondo quanto è emerso da fonti interne a Xiaomi e da elementi rinvenuti nel codice di HyperOS, infatti, per lo smartphone (il cui nome in codice sarebbe “Ruyi”, mentre il modello dovrebbe coincidere con “N8”) potrebbe esserci in programma un lancio su scala globale.

E quindi Xiaomi MIX Fold 4 potrebbe arrivare anche da noi: anche qui nessuna certezza, solo ipotesi, ed è prudente quindi maneggiare queste informazioni con le pinze in attesa di notizie ufficiali.