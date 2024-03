L’ora X è finalmente arrivata: dopo mesi e mesi di test circoscritti ai beta tester dell’app per Android, il team di sviluppo di WhatsApp ha finalmente iniziato a distribuire la nuova interfaccia utente anche sul canale stabile.

Questa nuova interfaccia si caratterizza per alcune significative differenze rispetto alla vecchia e conferisce alla popolare app di messaggistica un look decisamente più moderno e decisamente più vicino a quelli che sono i canoni del Material You di Google. Andiamo quindi a scoprire le differenze principali tra la vecchia e la nuova interfaccia utente.

WhatsApp per Android ha una nuova interfaccia

Chi usa WhatsApp Beta (o chi ci segue) ha già familiarità con la nuova interfaccia utente dell’app per Android, presente nelle versioni in anteprima da tantissimo tempo e ora, finalmente, in distribuzione per tutti (in forma graduale) sul canale stabile con l’aggiornamento che porta l’app alla versione 2.24.5.74 (anche se per alcuni potrebbe risultare già disponibile con versioni precedenti).

Quali sono le differenze tra vecchia e nuova interfaccia?

Nessuna modifica alle funzionalità. Le differenze tra vecchia e nuova interfaccia si concentrano nella sezione principale della popolare app di messaggistica, quella caratterizzata dalle sezioni Chat, Aggiornamenti, Community e Chiamate, e sono di carattere estetico.

Con la vecchia interfaccia, queste erano poste in alto e organizzate secondo l’ordine Community, Chat, Aggiornamenti e Chiamate; inoltre, era possibile scorrere tra una seziona e l’altra con degli swipe laterali.

La nuova interfaccia sposta i collegamenti in basso, all’interno di una barra di navigazione in pieno stile Material You, riorganizza le sezioni nell’ordine Chat, Aggiornamenti, Community e Chiamate.

C’è un’altra differenza importante, dal momento che la nuova interfaccia elimina la possibilità di scorrere tra le sezioni con degli swipe laterali: per passare dalla scheda Chat alla scheda Chiamate, ad esempio, è necessario effettuare un tap sul pulsante Chiamate nella barra di navigazione.

Galleria d’immagini – Tema chiaro

Galleria d’immagini – Tema scuro

Come scaricare o aggiornare l’app di WhatsApp

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

