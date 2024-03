Un tempo Android consentiva di posizionare liberamente i widget nella schermata di blocco, ma da Android 5.0 Lollipop questa funzionalità è sparita.

Un paio di mesi fa è emerso che Android 15 dovrebbe riportare i widget nella schermata di blocco in un modo o nell’altro e ora sembra più chiaro cosa ha in mente Google.

L’ultima versione di Android 14 QPR3 Beta 2 rivela che i widget sulla schermata di blocco di Android non saranno posizionabili liberamente nella schermata principale come molti sperano, ma probabilmente non saranno nemmeno disponibili sugli smartphone.

I widget sulla schermata di blocco potrebbero tornare, ma non come un tempo

Esaminando l’ultima beta di Android 14 QPR3 l’esperto Mishaal Rahman ha scoperto che Google ha in mente di introdurre un nuovo interruttore “hub visibile” nelle impostazioni “Modalità hub”, ma solo per i dispositivi di grandi dimensioni come Google Pixel Tablet.

Inoltre non sembra affatto che ci saranno i widget direttamente sulla schermata di blocco, ma piuttosto la possibilità di scorrere per aprire una nuova pagina in cui è possibile aggiungere i widget.

In pratica sembra che il colosso di Mountain View abbia in programma di gestire i widget sulla schermata di blocco come la pagina di Google Discover accessibile scorrendo verso destra sulla schermata principale.

Alcuni produttori di smartphone offrono già le loro soluzioni che consentono agli utenti di poter utilizzare nuovamente i widget nella schermata di blocco, ma probabilmente questo non diventerà parte del sistema operativo Android.