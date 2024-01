Un tempo Android consentiva di posizionare i widget nella schermata di blocco, ma da Android 5.0 Lollipop questa funzionalità è sparita. Tuttavia il codice all’interno dell’ultima beta di Android 14 QPR2 suggerisce che questa funzionalità potrebbe tornare in qualche forma dopo quasi un decennio.

Android 15 potrebbe riportare i widget sulla schermata di blocco

Analizzando il codice del nuovo aggiornamento Android 14 QPR2 Beta 3, Mishaal Rahman ha scoperto che sembrano esserci due approcci diversi attualmente in sperimentazione. Il primo prevede la creazione di un nuovo spazio “comune” che una volta attivato permette di aggiungere widget da alcune app, ma per ora solo alcune di Google. Ecco come si presenta attualmente su Google Pixel Tablet.

Previous Next Fullscreen

Tuttavia questa funzionalità potrebbe essere limitata ai dispositivi Android a schermo grande con supporto per la modalità hub, in quanto è possibile che Google progetterà questa funzionalità in modo tale che gli unici widget che possono essere selezionati siano quelli che possono essere mostrati in modo sicuro quando più utenti hanno accesso al dispositivo.

L’altro modo in cui Google potrebbe riportare i widget nella schermata di blocco è attraverso il Widget At a Glance sugli smartphone Android. Al momento non è chiaro se ci sarà la possibilità di includere widget grezzi di tutte le app, poiché Google potrebbe solo voler offrire più libertà nella creazione di nuove schede. In ogni caso questa nuova aggiunta potrebbe decisamente potenziare il widget At a Glance in Android 15.

Leggi anche: Android 14 QPR2 svela le sue carte, tutte le novità sui Google Pixel dalla beta 3