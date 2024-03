L’app Google sta accogliendo in questi giorni un nuovo design per la barra di ricerca, che va a creare uno stacco maggiore rispetto ai suggerimenti più in basso. Si tratta di un cambiamento piccolo, ma interessante e visivamente più moderno: vediamo le differenze con la versione precedente, che non sembrano dipendere direttamente dalla release.

App Google accoglie una barra di ricerca più moderna

Fino ad ora la barra di ricerca Google offriva solamente una riga per separare il campo in alto dai suggerimenti di ricerca più in basso, mentre con la versione rinnovata abbiamo uno stacco più netto. Adesso abbiamo una barra con un effetto più “tridimensionale”, con forme più tonde e con tanto di ombre per far risaltare maggiormente la barra stessa. Possiamo vedere un confronto nei due screenshot qui sotto (prima la vecchia versione e poi quella nuova).

La prima immagine è stata catturata con l’app Google alla versione 15.8.40.28.arm64, mentre la seconda con la 15.9.49.28.arm64 (attualmente in beta), ma la novità non sembra dipendere da questo. In un altro caso non siamo stati in gradi di trovare il cambiamento con una versione addirittura più recente, la 15.9.49.29.arm64 (sempre in beta), di conseguenza stiamo parlando di una novità distribuita lato server.

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato un altro cambiamento di design interessante per l’app Google riguardante sempre la barra di ricerca, ma in quel caso si trattava di quella che appare nella schermata principale dell’applicazione. Insomma, la casa di Mountain View sta lavorando per rinnovare ulteriormente la sua app. Avete notato anche voi queste novità oppure siete ancora al vecchio design? Quale preferite tra i due? Fateci sapere la vostra.

