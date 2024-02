Le reazioni sono ormai parte integrante delle app di messaggistica e dopo Google Messaggi ora sembra che Google stia pianificando di rilasciare una funzionalità simile anche per la sua app Google Telefono per i dispositivi Google Pixel.

L’azienda di Mountain View sta lavorando sulle reazioni audio, una nuova funzionalità che dovrebbe rendere le conversazioni con amici e familiari più divertenti quando si usa l’app Google Telefono.

L’app Google Telefono sta per ottenere le reazioni audio

Nella versione 124 beta dell’app Google Telefono sono stati trovati degli indizi relativi alla funzionalità audiomoji che in pratica sono delle reazioni audio piuttosto che visive.

Le reazioni audio individuate includono ad esempio il rullo di tamburi, gli applausi e le risate, ma al momento non è chiaro come Google intenda integrare questa funzionalità, in quanto il codice dell’app beta non fornisce molti indizi in merito, tuttavia include anche un’animazione per il rullo di tamburi.

Ad esempio potrebbe trattarsi della schermata del chiamante o essere disponibile solo per gli utenti con la funzione “Schermata chiamata” attiva.

Poiché lo sviluppo di questa funzionalità ha fatto notevoli progressi rispetto a quando è stata individuata per la prima volta mesi fa, possiamo aspettarci che le Audiomoji arriveranno a breve per gli utenti dell’app telefono di Google.

È possibile scaricare l’app Google Telefono da APK Mirror, oppure dal Google Play Store attraverso il badge sottostante.

