Google potrebbe avere in serbo alcune novità che andrebbero a rendere più semplice e completo il blocco di un numero di telefono su Android. Al momento il sistema operativo offre diverse soluzioni per bloccare spam e molestatori: tuttavia è necessario bloccare separatamente le chiamate e i messaggi di testo provenienti da un determinato numero, talvolta utilizzando app diverse.

Queste soluzioni, seppur efficienti, spesso non consentono di migrare i numeri bloccati su un nuovo smartphone quando si cambia dispositivo, costringendo l’utente a dover effettuare nuovamente le operazioni di blocco dei numeri spam. Analizzando le stringhe di codice delle ultime versioni di Google Telefono, però, sembra che il colosso di Mountain View sia al lavoro su un metodo di blocco semplificato che andrebbe a bloccare in automatico sia le chiamate che gli SMS provenienti da un determinato numero di telefono.

Queste stringhe, scoperte analizzando il file APK delle versioni 118 e 117 di Google Telefono, sono scomparse nelle versioni più recenti dell’applicazione. Questo non significa che Google abbia smesso di lavorare a questa funzionalità, ma che semplicemente potrebbe ricomparire in una futura versione dell’app e venire rilasciata in futuro.

Queste stringhe suggeriscono che l’azienda sia al lavoro su una soluzione di “blocco semplificato”. In pratica, sarebbe possibile bloccare automaticamente sia le chiamate che i messaggi di testo aggiungendo un numero alla blocklist. Questa lista, inoltre, potrebbe essere condivisa anche con altre applicazioni. Queste, nello specifico, le stringhe di codice che alludono a questa funzione: