La Festa della donna si sta avvicinando, e per celebrarla Xiaomi propone a partire da oggi un’iniziativa dedicata: fino all’11 marzo 2024 sarà possibile approfittare di diverse offerte su smartphone, tablet Android e altri prodotti dell’ecosistema, spaziando anche per i marchi Redmi e POCO. Scopriamo insieme alcune delle migliori proposte della casa cinese.

Le offerte Xiaomi, Redmi e POCO per la Festa della donna

A partire da oggi, 5 marzo 2024, e fino all’11 di questo stesso mese, sono disponibili sul sito ufficiale mi.com numerosi sconti sui prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Chi ha bisogno di un nuovo smartphone Android, o magari di un nuovo tablet del robottino, può approfittare delle proposte dedicate.

Chi sta cercando uno smartphone può avere una vasta scelta di possibilità, che partono da Redmi 12 e Redmi Note 12, proposti a poco più di 100 euro, fino ad arrivare a POCO F5 Pro, un dispositivo di fascia più alta disponibile a poco più di 450 euro. Quest’ultimo mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, da una tripla fotocamera posteriore con OIS e da una batteria da 5160 mAh. Restando sul marchio POCO, da segnalare pure la proposta riguardante POCO X6 5G, un dispositivo di fascia più bassa con schermo AMOLED da 6,67 pollici, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, tripla fotocamera posteriore e batteria da 5100 mAh.

Tra i più richiesti possiamo citare Redmi Note 12 Pro 5G, uno smartphone con display OLED da 6,67 pollici, SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, e batteria da 5000 mAh. Tra le altre offerte, anche il tablet Redmi Pad SE, presentato nel mese di agosto 2023 con display da 11 pollici, Qualcomm Snapdragon 680 e batteria da 8000 mAh.

Ecco nel dettaglio una selezione delle offerte più intriganti di Xiaomi per la Festa della donna, comprese le offerte lampo di oggi:

Da segnalare anche la possibilità di risparmiare fino a 25 euro in base alla spesa effettuata: con una spesa di almeno 129 euro si ottiene uno sconto di 10 euro, con una spesa di almeno 199 euro si ottiene uno sconto di 15 euro, mentre con una spesa di almeno 299 euro si arriva a 25 euro. Questa proposta non è valida sulla serie Xiaomi 14 e su Redmi Note 13 Pro 12-512 GB. Naturalmente proseguono i preordini di Xiaomi 14 Ultra, che prevedono entro il 19 marzo un tris di omaggi (Xiaomi Watch 2 Pro, Photography Kit e 80W Adaptive Wireless Charging Stand) e un coupon da 100 euro, e i preordini di Xiaomi 14 con Xiaomi Watch 2 Pro in regalo (entro il 25 marzo).

Oltre alle offerte sugli smartphone Android, come detto non mancano le occasioni su altri prodotti dell’ecosistema. Tra queste vi segnaliamo:

Aggiungendo 59,99 euro alla spesa è possibile acquistare in bundle Xiaomi Smart Band 8 Pro, aggiungendo 99,99 euro si può avere Xiaomi Watch S3, mentre con 139,99 euro si può acquistare in bundle Xiaomi Watch 2. Le offerte sono disponibili sul sito ufficiale mi.com fino alle 9:59 dell’11 marzo 2024, salvo esaurimento scorte. Nei prossimi giorni saranno proposte ulteriori offerte flash, valide solo per poche ore. Per consultare tutti gli sconti attualmente disponibili sul sito potete seguire il link qui in basso:

Offerte Xiaomi Festa della donna

